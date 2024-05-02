牽制中國 美駐日大使擬訪沖繩石垣島及與那國島

美國駐日大使易曼紐計畫本月中旬訪問日本沖繩縣石垣島及與那國島，視察日本自衛隊的駐屯地。日媒報導，鑑於台灣局勢趨於緊張，日本加強西南群島的國防，易曼紐此行具有強烈牽制中國的目的。

日本共同社報導，日本政府相關人士透露，易曼紐（Rahm Emanuel）計畫本月17日訪問沖繩縣的石垣島及與那國島，將視察日本陸上自衛隊駐屯地，並考慮與當地市町首長會談。屆時，美軍陸戰隊第3遠征軍司令特納（Roger Turner）將同行。

報導說，美國駐日大使訪問沖繩縣的先島群島實屬罕見。先島群島是日本對琉球群島西南的宮古群島、八重山群島及尖閣群島（台灣稱釣魚台列嶼）的總稱。

日本放送協會（NHK）報導，日本作為加強西南群島防衛之一環，繼在沖繩縣的與那國島及宮古島之後，去年3月在沖繩的石垣島開設陸上自衛隊駐屯地，這是沖繩縣內第3處離島設陸上自衛隊駐屯地。易曼紐預計本月中旬視察陸上自衛隊駐屯地。

NHK指出，美日兩國政府去年1月都同意將擴大共同使用美日設施，加強聯合訓練等，去年10月，美軍首度在石垣島實施想定離島防衛的訓練。今年3月，美軍神盾艦首度靠港石垣港。

易曼紐計畫本月中旬造訪石垣島及與那國島，將再度展現美國重視日本西南群島的態度。易曼紐預定搭乘美國軍機造訪，已由駐沖繩美軍陸戰隊向沖繩縣府提出將利用新石垣機場及與那國機場的申請。

但沖繩縣府主張，除非緊急狀況，要求美軍盡可能避免軍機利用沖繩的民用機場起降。