是否加入AUKUS？ 紐西蘭外長：距做出決定還有很長一段路

路透報導，紐西蘭外交部長皮特斯1日說，針對與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）未來合作，紐西蘭政府正持續做資料彙集的討論，但距離對此做出決定還有「很長一段路」。他並說，紐國應更了解與AUKUS從事科技合作的潛在機會，考量經濟及安全效益，判斷合作是否符合國家利益。

皮特斯在位於首都威靈頓的紐西蘭國際事務研究所發表演說，他雖稱做出決定為時尚早，但強調無論任何黨派執政，若不思考與志同道合的夥伴從事先進科技方面合作是否符合國家利益，將是完全不負責任。

AUKUS為美國、英國、澳洲在2021年組成的防務協定，意在反制中國大陸在亞太與日俱增的影響力。該合作分兩階段，分別稱為第一、第二支柱。第一支柱目標提供澳洲核動力攻擊潛艦，第二支柱則聚焦實現先進作戰能力並共享多種領域科技。

紐西蘭長期無核化，不太可能加入第一支柱。其他被視為第二支柱潛在合作夥伴國家包括日本、南韓、加拿大。

皮特斯也說，紐西蘭在考慮參與第二支柱前，還需要AUKUS既有參與方有意讓紐西蘭參加，但是「那項先決條件尚未滿足」。

紐西蘭已對於太平洋地區乃至全球的安全風險加劇，越來越直言不諱。皮特斯說，太平洋地區正面臨無止境壓力，可見搶占灘頭堡、兜售影響力的作為。

紐西蘭國內也有人反對參與AUKUS，例如前總理克拉克就警告，此舉恐損及威靈頓外交政策獨立性。另有人對AUKUS圍堵中國的目標存疑，並關切加入後對紐國無核化狀態的可能衝擊。

皮特斯演說時，一名女性攜帶反對AUKUS標語在現場抗議，皮特斯一度中斷演講並要求她離開。該抗議者最後遭保全帶離。