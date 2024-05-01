熱浪迫使學校停課 全球暖化加劇學童學習差距

孟加拉首都達卡本週氣溫飆破攝氏40度，讓學生難以集中精神學習。9年級的漢娜汗說，嚴酷高溫下，「老師無法上課，學生難以集中注意力，我們的性命更是處於危險之中」。

路透社報導，熱浪迫使亞洲和北非部分地區的學校停課，最近幾週有超過4000萬名學生無法上學，漢娜汗（Hena Khan）是其中之一。

燃燒化石燃料產生的溫室氣體導致氣候暖化，熱浪持續時間更長，全球高溫屢破紀錄。世界各地的政府當局和公共衛生專家正在研究是否要讓學生在炎熱的教室裡學習，還是鼓勵他們留在家中保持涼爽。

無論是何種決定都將招致後果。根據聯合國統計，全球約有17%的學齡兒童已經失學，開發中國家的孩童占多數，撒哈拉沙漠以南非洲（sub- SaharanAfrica）有近1/3兒童失學，而北美僅3%。開發中國家兒童的考試成績，也遠遠落後已開發國家。

專家告訴路透社，炎熱高溫恐使情況變得更糟，不僅將使開發中國家和已開發國家之間的學習差距擴大，已開發國家富裕和貧困地區之間的學習差距也會進一步加劇，但讓孩子在溫度過高的學校上課，可能會讓他們生病。

今年3月下旬，當氣溫飆升至攝氏45度，南蘇丹關閉多所學校，影響約220萬名學生。4月下旬，菲律賓和印度有數以千計學校紛紛仿效這類作法。

與此同時，儘管氣溫已攀升至危險程度，孟加拉當局考量學生準備考試的壓力，仍在是否要讓約3300萬名學生到校上課或停課之間猶豫不決。

孟加拉非營利組織「拯救兒童」（Save theChildren）主任森古塔（Shumon Sengupta）說，國內有許多學校「沒有風扇，通風不良，且可能有鐵皮屋頂，無法提供良好的隔熱效果」。

然而，隨著氣溫攀升至攝氏43度，上週因高溫停課的學校在重新開放一天後，孟加拉當局再次關閉近半地區所有小學和教育機構。

即使學生在熱浪期間繼續上課，他們的教育仍可能會受到影響。高溫會減慢大腦的認知功能，降低學生保留和處理資訊的能力。2020年5月一項研究發現，假如美國高中生在考試前一年暴露於較高溫度下，他們在標準化考試中的表現較差。

研究發現，學年氣溫每升高攝氏0.55度，學習成績就下降1%。相關研究發表於「美國經濟期刊」（American Economic Journal）。

研究人員表示，這令人擔憂，因為隨著全球暖化，原本就很熱的國家將比溫帶國家遭受更嚴重影響，「氣候變遷將擴大炎熱國家和涼爽國家之間的學習差距」。

美國「國家科學院學報」（Proceedings of theNational Academy of Science）2019年的研究發現，東南亞兒童在子宮內和生命早期暴露於高於平均溫度的環境中，長大後受教育的時間較短。

研究作者、明尼蘇達大學（University ofMinnesota）社會學家蘭德爾（Heather Randell）表示，由於當地有許多人仰賴農業為生，高溫可能損害糧食生產、影響家庭收入。

她說，倘若農作物因高溫受創，家中幼兒恐無法獲得足夠糧食，從而阻礙他們的發育，家裡也可能負擔不起學費，或選擇讓孩子輟學去農場幹活。