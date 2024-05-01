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日相岸田鐵人出訪南美洲 強化經濟合作盼勿傾中

中央社／ 東京1日綜合外電報導
岸田文雄。（路透）
岸田文雄。（路透）

日本首相岸田文雄今天啟程訪問法國、巴西及巴拉圭，由於6天有兩晚夜宿機上等，被視為「鐵人行程」。岸田將強化與巴西及巴拉圭的經濟關係，盼勿向經濟實力強大的中國傾斜。

日本產經新聞報導，岸田今天上午搭乘日本政府專機啟程出訪，此行光是飛行時間就超過54個小時，6天行程中有兩晚夜宿機上，航程總計約可繞行地球一圈，可說是「鐵人行程」。

岸田此行希望與南美洲兩國強化「雙贏」的經濟關係，包括擴大貿易與投資、開拓市場及創造當地工作機會。

在國際秩序受到俄羅斯侵略烏克蘭與中國霸權主義行動有所動搖的情況下，岸田也希望南美洲兩國不向經濟實力強大的中國傾斜。

岸田上午登機前受訪表示，希望跟巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）確認雙邊關係及在國際事務方面的合作等事項。

他說，也希望跟巴拉圭總統潘尼亞（Santiago PeñaPalacios，另譯：貝尼亞）針對包括兩國間關係的全球課題交換意見。

中南美洲今年因為巴西擔任20國集團（G20）輪值主席國等，在國際社會上可說扮演關鍵角色。岸田此行也是2018年後再度有日本首相出訪中南美洲。

日本外務省官員表示，面對中國積極發展中南美洲，提高在當地影響力，反觀日本動作太慢，日本政府內部對現況抱持危機感。

中南美洲是重要的能源、礦產及食物供應地區，中國在過去約20年間，已將在當地的年度貿易額提升到40倍左右的程度。

考量到嘗試「藉由武力改變現狀」的中國與俄羅斯，岸田希望在跟巴西及巴拉圭分別舉行的領袖會談上，能共享「基於法治的自由且開放的國際秩序」的重要性。

岸田也將在兩場領袖會談上，提出加強與對方經濟利益相關的合作。

這次有超過40家日本企業主管隨同岸田出訪巴西，另外也有逾10家日本企業主管同訪巴拉圭，預計這些日本企業主管將跟當地企業簽署合作備忘錄。

岸田將在日本時間5月3日跟魯拉舉行的會談上，商議建構重要礦產供應鏈，並成立一個邁向脫碳社會的全面合作框架「綠色夥伴倡議」。

接著在日本時間5月4日跟潘尼亞的會談上，岸田也打算討論擴大貿易與投資。巴拉圭是台灣邦交國，岸田希望在會談中確認「反對藉由武力片面改變現狀」。

日本時間5月5日，岸田將發表日本首相10年來首次有關中南美洲的政策演說。他將在強調日本與中南美洲的深厚歷史同時，表明日本並非強權、而是可以信賴的夥伴。

在赴中南美洲前，岸田將先訪問法國，並在日本擔任輪值主席國的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級理事會上進行主題演講。

岸田將在主題演講上強調「自由且公正的經濟秩序」重要性。考量到採取與此理念背道而馳行動的中國，也將強調各國合作因應及強化供應鏈韌性的必要性。

中共 岸田文雄 巴拉圭 日本

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