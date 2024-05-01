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罹癌後首次公開行程 英王查理曝近況：下午還得接受治療

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
查理罹癌後首度恢復公開行程，選擇拜訪倫敦大學學院醫院的麥克米倫癌症中心，旨在凸顯早期發現癌症的重要性。美聯社
查理罹癌後首度恢復公開行程，選擇拜訪倫敦大學學院醫院的麥克米倫癌症中心，旨在凸顯早期發現癌症的重要性。美聯社

英國國王查理三世30日造訪倫敦一家癌症治療中心，是二月被診斷罹癌後首次的公開活動。查理向癌症病友談到被告知得癌症時那種「震驚的心情」，還透露「我今天下午也得接受治療」。

英國衛報報導，查理罹癌後首度恢復公開行程，選擇拜訪倫敦大學學院醫院的麥克米倫癌症中心，旨在凸顯早期發現癌症的重要性。王室助理表示，查理也想藉此展現他得癌症也還能工作，但他也知道每個人狀況不同，並非所有人都能這麼做。

75歲的查理看起來精神不錯，與陪同的王妃卡蜜拉一同瞭解最新的癌症療法。他向一位63歲的癌症病友表示，「當他們告訴你時，總是會有點震驚吧」，被問及健康狀況時表示，「我很好，非常感謝，感覺不會太差」。

白金漢宮上周五指出，經過三個月的門診治療，醫生對國王病情的正面進展感到鼓舞，建議他可恢復一些公開活動。英國王室至今未透露查理罹患哪種癌症，只澄清不是攝護腺癌，也並未說他接受何種療程。

據了解，查理是麥克米倫癌症中心的長期贊助人，但該中心與他的癌症治療無關。訪問之前，王室也宣布查理將成為英國癌症研究基金會的新贊助人。

查理三世 王室 癌症治療 罹癌 英國國王

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