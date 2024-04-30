路透：美中5月初將在華府舉行氣候會談

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國潔淨能源創新與執行高級總統顧問波德斯達。歐新社
美國潔淨能源創新與執行高級總統顧問波德斯達。歐新社

路透報導，美國氣候變遷事務外交官波德斯達30日表示，5月初將在華府會晤中國大陸氣候變化事務特使劉振民，繼續美中氣候合作雙邊會談。這會是劉振民接任現職後首度訪問華府，時值美中關係正因貿易、安全等議題陷入緊張。

上一任北京氣候特使解振華1月已因健康因素卸任，波德斯達也於今年稍早取代美國前氣候特使柯瑞。波、劉雖已交談過，但至今還未舉行正式會談。中美為全球兩大溫室氣體排放國。

彭博資訊指出，劉振民30日受訪時說，5月訪美時計畫與美方對口波德斯達會面。路透引述一名對訪問行程知情的人士指出，劉振民會在5月8日至10日停留華府，另也會到訪紐約。中國外交部此前已稱劉振民將訪美。

柯瑞、解振華去年於阿聯杜拜舉行的聯合國氣候峰會COP28上，在斡旋峰會最終結論扮演關鍵角色，促成各國同意轉型脫離化石燃料；兩人在美中關係緊張之際私下保持良好關係，讓氣候變遷相關外交渠道暢通。

但劉振民此行碰上美國太陽能業者4月稍早新提出請願，要求總統拜登政府對進口自4個東南亞國家境內中國工廠的太陽能零組件施加懲罰措施。

美中關係 美國 華府

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