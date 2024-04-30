路透：美中5月初將在華府舉行氣候會談
路透報導，美國氣候變遷事務外交官波德斯達30日表示，5月初將在華府會晤中國大陸氣候變化事務特使劉振民，繼續美中氣候合作雙邊會談。這會是劉振民接任現職後首度訪問華府，時值美中關係正因貿易、安全等議題陷入緊張。
上一任北京氣候特使解振華1月已因健康因素卸任，波德斯達也於今年稍早取代美國前氣候特使柯瑞。波、劉雖已交談過，但至今還未舉行正式會談。中美為全球兩大溫室氣體排放國。
彭博資訊指出，劉振民30日受訪時說，5月訪美時計畫與美方對口波德斯達會面。路透引述一名對訪問行程知情的人士指出，劉振民會在5月8日至10日停留華府，另也會到訪紐約。中國外交部此前已稱劉振民將訪美。
柯瑞、解振華去年於阿聯杜拜舉行的聯合國氣候峰會COP28上，在斡旋峰會最終結論扮演關鍵角色，促成各國同意轉型脫離化石燃料；兩人在美中關係緊張之際私下保持良好關係，讓氣候變遷相關外交渠道暢通。
但劉振民此行碰上美國太陽能業者4月稍早新提出請願，要求總統拜登政府對進口自4個東南亞國家境內中國工廠的太陽能零組件施加懲罰措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言