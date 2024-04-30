日本自民黨3場補選全敗 恐打亂岸田解散眾院布局

日本自民黨在4月28日投開票的3場補選「全敗」，連保守勢力大本營的島根縣都丟掉，迫使首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄面對極大執政壓力，恐打亂他解散眾議院的布局。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天回應補選全敗時表示，誠摯接受選舉結果，未來將藉由拿出政治改革等課題的成果，致力挽回民眾信賴來履行責任。

●岸田：目前完全沒有考量解散眾議院

岸田也表示，有關解散眾議院，目前完全沒有考量。

日本4月28日完成投開票的東京都第15選區、島根縣第1選區及長崎縣第3選區共3場眾議員補選，結果3席眾議員全由最大在野黨立憲民主黨提名人選拿下，反觀自民黨雖然僅在島根縣選區推出人選並戰敗，但在另兩個選區未提名也未支持特定候選人，被視為「不戰而敗」，所以可說是以全敗收場。

岸田今天上午進入首相官邸時受訪說，誠摯接受補選結果，「島根縣第1選區補選受到自民黨政治獻金問題嚴重影響，對於在選戰中扯大家後腿，我要對候選人及地方各界支持人士表達歉意」。

談到個人及自民黨中央的責任，岸田說，身為總裁也好、身為執政黨也好，必須致力於各項課題並拿出成果來善盡責任，「我們會在自民黨改革、政治改革，及對薪資及物價對策等拿出解決方案，努力挽回民眾信賴」。

面對外界關心何時解散眾議院進行改選，岸田說，必須專注在致力解決各項課題並拿出成果，「完全沒有考量（要解散眾議院）」。

●3場補選全敗 岸田表達失去政權危機感

讀賣新聞報導，岸田對這次3場補選全敗，曾跟身旁人士透露「如果現在馬上舉行眾議院大選的話，說不定會丟掉政權」，對解散眾議院表達出相當危機感。

自民黨這次補選只在島根縣選區提名人選，原因是島根縣過去作為自民黨的根據地，被視為「保守王國」，意即保守派勢力大於其他勢力。

結果沒想到自民黨提名的候選人最終以逾兩萬票「完敗」給對手，凸顯出自民黨內派閥爆發的政治獻金違法事件為選戰帶來嚴重不利影響。

岸田2023年底曾跟一名閣員說：「2024年將有重大政治事件發生。」他當時考量的是在2024年國會會期末的6月，解散眾議院進行改選。

●補選全敗 自民黨內再傳逼宮聲浪

這套劇本主要著眼自民黨2024年9月底將舉行總裁選舉，如果岸田同年6月解散眾議院改選，且自民黨能在夏天登場的眾議院大選獲勝的話，就能為岸田開闢一條總裁選舉的「無風連任」之路。

儘管岸田本人對這次補選全敗深感憂慮，但有關解散眾議院一事，依舊跟身旁人士表示「未來的事還沒做出決定」，在拉抬內閣支持率的同時，仍希望追求包括6月解散眾議院在內的各種可能性。

只不過，與岸田想法相違，執政黨內正形成無法隨意行使眾議院解散權的局面。黨內有一種看法正在蔓延，那就是「在岸田政府（領導下）無法打選戰」。

日本第49屆眾議員任期將於2025年10月底屆滿，眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本政壇稍早推測今年可能解散眾議院的時間點有3個，首先是國會本會期末的6月，也是被認為最有可能的時間點；其二是自民黨總裁選舉前的9月；第3個是10月到12月。