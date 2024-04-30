埃及經濟崩盤社會治安惡化 性暴力事件迅速攀升

埃及近年因經濟持續惡化，物價不斷創新高，人民被生活花費重擔壓得喘不過氣，社會治安也引人擔憂，各種盜搶拐騙等犯罪層出不窮，且性騷擾、迷姦等性暴力犯罪持續迅速攀升。

全球經濟指標數據網（Trading Economics）統計，埃及2023年外債金額高達1640億美元。過去2年從俄烏接連到以哈戰火，使得大量依靠外匯收入的埃及陷入嚴重美元短缺危機，為全國超過人口一半的窮人帶來毀滅性經濟後果。埃及國內人口現約為1.1億，約有60%的人民生活在貧窮線以下。

這不僅導致埃及貨幣崩盤，埃鎊兌美元匯率一路狂瀉，從2022年初的15比1到今天的47比1，且物價暴漲、貧窮率上升，人民越來越無法負擔生活成本。

此時的埃及處在嚴重經濟危機風口上，也正在經歷一波新的犯罪浪潮。首先是街頭乞討大量出現，中央社記者已在開羅街頭經歷數次，被外表穿著正常、沒有髒亂破舊樣子的年輕男子當街伸手乞討。此外，竊盜搶劫犯罪更是層出不窮，此類犯罪與災難性經濟情勢直接相關。

阿拉伯新聞平台Daraj綜合報導，去年埃及開始出現新型竊盜，包括在夜間偷路邊停車的輪胎變賣、拆除馬路人孔蓋、鐵軌和金屬門出售換錢，還有在吉薩金字塔（Great Pyramid of Giza）附近的費瑟地區（Faisal）也有搶匪直接開車門搶奪車內物品的案件。

報導提到，埃及警方還陸續查獲加密貨幣挖礦交易線上平台詐騙案，至今沒有一名受害者可拿回損失的金額。

然而最讓人憂心的是女性性騷擾和強姦案，其犯罪率在近2年攀升最快。開羅刑警札爾朗（B. Zahram）告訴中央社，性騷案變多的原因是現在埃及年輕男性沒錢結婚，埃及是穆斯林國家，教徒需遵守伊斯蘭教規「不得從事婚前性行為」，且當地習俗在未與異性訂婚前也不可進行交往。在埃及，辦理結婚這樣的大事所費不貲。

今年2月，開羅發生剛畢業女大生叫車遇害事件，司機對車內噴霧，企圖對女子圖謀不軌，引發女子跳車身亡。這名犯案司機不但有毒品前科，也曾有對乘客性騷紀錄，日前就因「企圖綁架乘客、持有大麻毒品及在毒品影響下駕駛」罪名，被開羅刑事法院判處15年監禁。

事實上，性騷擾案件在埃及很常見，直到2008年，埃及司法史上才出現第一例性騷擾判決；2017年，湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）曾將開羅評為對女性最危險城市第一名。

札爾朗建議，女性平時可穿褲裝並使用跨肩包和隨身攜帶哨子，搭乘計程車（包括叫車系統）時，並將司機電話號碼和車號告知親友，乘坐公共運輸系統時，對周邊陌生人士應隨時提高警覺。