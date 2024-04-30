索羅門親中總理宣布不連任 指西方長期施壓

索羅門群島4月中旬舉行全國選舉，儘管總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）所屬的政黨在國會席次取得些微優勢，他也成功當選議員，有望成為首位連續4年執政的總理，但是索加瓦雷週一（4月29日）受訪時表示，他不會競選總理，其政黨將支持前外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）。

索加瓦雷的外交立場被各界視為親北京派。在他的任期內，中國在索羅門群島的影響力比其他南太平洋島國來得明顯，這個人口約75萬的島國也被捲入美中兩大強權的地緣政治角力戰。

索加瓦雷說：「我們在2019年做出了一個非常重要的決定，地緣政治正在發揮作用。」這指的是當時索羅門政府決定與台灣斷交並改與中國建交。

他還表示，他的政府一直受到來自「美國和西方盟友的壓力」，且面臨很多指控，但「這些指控沒有一項得到證實」。

此外，在他任內，住家也被夷為平地，但他稱這沒有動搖他「繼續為人民服務的決心」。2021年，索羅門群島爆發反政府暴動，首都荷尼阿拉遭破壞，索加瓦雷的住家也被焚毀。有分析指這場暴動跟台海兩岸的政治角力有關；最終，澳洲政府派遣百名軍警至索羅門境內協助恢復秩序。6個月後， 索加瓦雷政府低調與中國簽署安全協議，引發澳洲、紐西蘭及美國關切。

索加瓦雷29日稱，他的政府從中國獲得了建設援助，打造了7個體育場館，並獲得貸款建設華為行動電信網絡，且政府正在進行改革，重點關注大型基礎設施項目。

曾前往北京與中國簽署建交公約的前外長馬內萊表示，如果他當選新任總理，將延續與索加瓦雷政府相同的外交政策基礎，「與所有人為友，不與任何人為敵」。

反對黨聯手拚變天

本屆選舉為索加瓦雷與中國於2022年簽署安全協議以來的首次選舉，該協議開放中國警察進駐該國；反對黨對該協議持批評態度。由於這場選舉可能影響區域安全發展，中國、美國和澳洲都密切關注。

當前的選舉結果顯示沒有任何政黨取得絕對多數，雖然由索加瓦雷領導的政黨已取得50席中的15席，但需獲得26個過半席位才有多數優勢。

該國有2個主要反對黨已達成聯合協議，兩黨共獲得20席，將與索加瓦雷所屬政黨競爭組閣。索加瓦雷則宣稱已獲得了28個席位的支持。

（路透社、美聯社等）

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