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微軟宣布投資印尼17億美元 建設雲端運算和AI基礎設施

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟執行長納德拉（左）周二訪問印尼，宣布將投資17億美元在該國建設雲端運算和AI基礎設施。路透
微軟執行長納德拉（左）周二訪問印尼，宣布將投資17億美元在該國建設雲端運算和AI基礎設施。路透

微軟（Microsoft）執行長納德拉周二在雅加達與印尼總統佐科威會晤後，宣布四年間投資17億美元，在印尼建設雲端運算和AI基礎設施，為這個東南亞最大經濟體提供相關服務。微軟也承諾協助東南亞地區培訓250萬人使用AI技術，印尼占84萬。

雅加達是納德拉訪問東南亞三國的第一站，他在本周稍晚還將訪泰國和馬來西亞。企業高層一度專注於中國大陸和印度等巨型經濟體，忽視了此區，但地緣政治緊張局勢使多位執行長爭相前來布局，先前輝達（Nvidia）執行長黃仁勳以及蘋果執行長庫克也高調來訪。

納德拉此行的首要議題是AI，他呼籲各國政府和企業大力投資並培訓本國民眾，並宣揚AI有潛力可重塑整體經濟。

印尼資訊與通訊部長Budi Arie Setiadi周二告訴記者，印尼已提出將巴峇島和新首都努山塔拉作為微軟在印尼建立研發和資料中心的潛在地點。

印尼 東南亞

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