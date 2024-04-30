巴黎奧運維安高警戒 民眾進入塞納河沿岸須申請QR碼

巴黎奧運倒數，法國內政部長宣布，為確保安全，奧運開幕前一週起，塞納河沿岸、艾菲爾鐵塔等區將嚴格管制，無論是居民或遊客，都須事先上網申請通行證，並持身分證明、掃QR碼進出。

2024巴黎奧運倒數，籌備工作如火如荼，準備迎接全球蜂擁而至的觀眾、選手與工作人員。在全球地緣政治緊張升高之際，攻擊威脅如影隨形，為確保參與者安全與移動順暢，法國內政部日前宣布，在開幕與賽事期間，進出特定地區須使用預先申請的通行證。

萬眾矚目的史上首次水上奧運開幕式將於7月26日登場，塞納河周邊調至最高警戒。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）日前表示，整個巴黎市區的塞納河沿岸周邊，都將在開幕式前一週成為安全警戒區。

無論是住在艾菲爾鐵塔、戰神廣場、塞納河沿岸等區域居民，或是受邀客人、消費者及在附近工作的民眾，都必須事先上網申請通行QR碼，申請平台5月10日上線。

知情人士指出，平台最少會要求提供姓名與生日。一旦內政部安全審核通過，就會發送QR碼，獲核可者手機會直接收到QR碼。

達馬南表示，將會有數萬人受影響，成為「安全掃描」的對象，須要符合條件才能獲得QR碼，以在奧運開幕儀式前一週起於此區自由移動。

達馬南向法媒說：「無論是否為行人，都要在檢查時出示QR碼與身分證明…我們將格外警覺，以確保沒有任何危險人物能進入安全區內。」

艾菲爾鐵塔、羅浮宮、奧斯特里茲車站（gared’Austerlitz）等都是管制範圍，但內政部表示，參觀者只要持入場券或車票，就可從不在管制區內的出入口進出。

另外，整個奧運期間，巴黎市中心將被分為4大區，以管制車流，包括賽事場館的「灰區」，只有選手、持票觀眾和有通行證者可進入，非奧運工作車禁止進出；灰區外圈則是因被人潮影響而管制的「黑區」。

「紅區」內機動車禁止進出，除非事先申請QR碼形式的通行證，但單車與行人不需證明即可通行；「藍區」為機動車管制區，需有相關證明才能進入，單車與行人同樣不需證明可通行。據知，許多物流公司表示奧運期間將停止送貨，部分企業業務也因此停擺。

QR碼制度一宣布，就引起部分民眾反彈，稱其為奧運史上最嚴格管制。有人說這種機制只防君子、不防小人，也有人不滿政府蒐集人民個資。

更有人批評彷彿COVID-19疫情封城期間管制再現，限制民眾的自由移動，甚至連居民也不例外，並擔心政府未來會常以此為手段，逐漸加強對人民管控，傷害人民基本權利。