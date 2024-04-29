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Po放閃照還是公開現身？威廉凱特今慶祝結婚13周年！

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來第13周年結婚紀念日。圖為威廉夫婦去年慶祝結婚12年公布並肩騎車的放閃照。取自X
英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來第13周年結婚紀念日。圖為威廉夫婦去年慶祝結婚12年公布並肩騎車的放閃照。取自X

美國太陽報報導，英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，按照慣例將在社群媒體分享甜蜜放閃照。從英王查理三世宣布罹癌，到凱特王妃神隱將近3個月後也親曝得癌症，開年以來種種風波凸顯今年威廉夫婦的結婚紀念日「不好過」。

王室評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，按照往年慣例，威廉夫婦會在社群媒體分享照片慶祝結婚周年紀念日的照片。不過，凱特3月宣布罹癌正在接受預防性化療，要求大眾給予「時間、空間和隱私」 ，今年夫婦倆大概不會公開現身。

威廉夫婦結婚滿10年時特地釋出全家總動員的周年特別影片，影片中威廉和凱特帶著王子、公主去踏青，一家人和樂融融。

去年，結婚滿12年時兩人公布夫婦結伴騎腳踏車的甜蜜照片，當時還出現台灣品牌捷安特。

社群媒體 結婚

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