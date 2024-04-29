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天主教推AI聊天機器人 協助教導教義

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
示意圖。ingimage
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【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】教會透過人工智慧(AI)，可提高推廣教義時的準確度。天主教會最近推出一款聊天機器人服務，可以回答用戶關於天主教的所有問題。目前在165個國家已有18萬人使用，英國主教對此也予以肯定。不過，對於教會是否應該倚賴AI，信徒仍有不同看法。

用戶來源分佈廣

據《基督教郵報》報導，由「長鬍子」(Longbeard)公司在去年7月推出的Magisterium AI，可從數以萬計的天主教經典中，回答用戶提出關於天主教教義的問題。

該公司創辦人山德斯(Matthew Harvey Sanders)表示，這款聊天機器人的市場反應非常令人振奮。他說，「六周內，150個國家已使用過Magisterium AI，目前則增加到165個，超過18萬人已使用過，用戶從主教到中學生都有。」

英國主教阿諾德對於Magisterium AI的出現也給予肯定，「它可以瞬間精準地提供你所需要的資訊，不必再到圖書館裡遍尋，或翻閱數千頁的文件。」

「長鬍子」目前已與東方學院及慈幼宗座大學展開前期計畫，將協助以數位化方式保存重要圖書館文件，未來將透過Magisterium AI提供。

贊成與反對AI看法皆有

從較會的角度來看，應使用AI與否的看法兩極。例如巴納集團去年11月研究發現，對於「AI對教會有益」這個觀點，有51%的受訪者不認同，22%的人則表示認同，27% 的人表示不確定。對此，山德斯認為，「跟任何工具一樣，AI可以建造也可以拆毀世界。重點是要始終記得AI是一種工具。它不是用來替代你的牧師，也不應該取代真實的人類經歷。」

藉由AI深入研究收藏

據《天主教周報》報導，AI在科學領域逐漸占有一席之地，長鬚子也將透過Vulgate AI產品協助研究人員迅速找到圖書館任何已數位化的文件。梵蒂岡博物館也已利用AI更妥善以及更深入處理大量數據及研究埃及收藏品。

2022年，AI部門市場規模超過4,000億美元，預計到了2032年，將增加到2兆美元之譜。

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