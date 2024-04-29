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間諜事件後 德教育部長促大學審查中國合作關係

中央社／ 台北29日電
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格。美聯社 林青錦
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格。美聯社 林青錦

鑑於接連發生涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的德國人被捕事件，德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格近日呼籲德國大學審查與中國的合作關係。

據德國之聲（DW）中文網28日的報導，史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）接受德國經濟週刊採訪時表示，「三名德國人因涉嫌間諜活動被捕再次清楚地表明，我們在與中國打交道時絕不能天真」。

她說，「我們需要更謹慎地權衡合作的風險和收益，尤其是在科學界和大學裡。這包括審查現有的合作關係」。

史塔克－瓦特辛格表示，只有「對德國和歐洲有明顯附加值」的項目才應獲得支持，例如因應氣候變遷。

史塔克－瓦特辛格也談到，在德國，學術自由受憲法保護，這也意味大學和研究機構肩負著責任，「我們將與有關當局一起繼續加強大學和研究機構的訊息和敏感度，同時繼續支持擴大獨立的有關中國的專業知識」。

外電報導，德國檢方本月22日在德國西部逮捕3名德國人，稱3人涉嫌為中國情報機構效力，將可供軍事用途的海事科技交給中方；隔天又逮捕一名極右派德國另類選擇黨（AfD）的歐洲議會（EuropeanParliament）議員助理，稱此人疑似為中國從事間諜活動，且「案情十分嚴重」。

對此，中國外交部發言人汪文斌稍早前回應時堅稱，近期所謂「中國在歐洲的間諜活動」的報導都屬於炒作，意在抹黑打壓中國，「所謂『中國間諜威脅論』完全是無中生有，是惡意詆毀」。

汪文斌 間諜

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