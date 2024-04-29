快訊

周杰倫5月攻蛋？大巨蛋辦演唱會 經紀公司一致指出這個問題

奧運羽球金牌國手王齊麟與樂天女孩熱戀中 經紀人證實了

搶命22天！肝指數飆1萬8「眼白都不見」 寶林首位重症患者出院喊奇蹟

法外長：歐洲須強化防務合作 減少對美國依賴

中央社／ 柏林28日綜合外電報導
法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）。歐新社
法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）。歐新社

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）今天表示，強化歐洲防務合作，將成為北大西洋公約組織（NATO）以外的「另一道生命保險政策」。

塞儒內接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時，呼籲加強「歐洲水準的武器系統標準化」。

塞儒內說，這並不意味北約內部有「競爭標準」，而是「強化北約軍事聯盟的歐洲支柱」。

他表示：「歐洲國防工業發展不應成為北約的替代品，而是作為補強」。

他說：「我們必須擁有北約之外的另一道生命保險。」

美國前總統川普若在今年大選後重返白宮，美國能否繼續保持對北約的承諾，令外界深感憂心，因而促成有關歐洲軍備的討論。

塞儒內表示，華府仍將是強有力的防衛夥伴，但歐洲必須發展及增強自身的「主權和戰略自主」。

塞儒內這番談話呼應了法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）25日在巴黎梭爾邦大學（SorbonneUniversity）的演說。

馬克宏當時警告，烏克蘭遭俄羅斯入侵後，歐洲也面臨著俄國侵略的生存威脅。他呼籲歐洲採取「可靠」的防禦策略，減少對美國的依賴。

塞儒內表示，將與柏林官員「深入」討論馬克宏提出的內容，「法國和德國有共同責任來設定目標，並迅速果斷地採取行動。」

北約 美國 馬克宏

延伸閱讀

馬克宏憂歐洲消亡 促防俄威脅、絕不成美附庸

曾公開批評范德賴恩「過度政治化」 馬克宏遭爆正運作換掉歐委會主席

馬克宏與魯拉牽手同遊亞馬遜 網友歪樓笑：在拍結婚照？

法國也曾遭鎖定 馬克宏指IS分支組織襲擊莫斯科 籲俄別「利用」襲擊

相關新聞

俄國瓦格納傭兵動向曝光！成千上萬兵力投誠普亭重操舊業

POLITICO報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigoz...

日本國會議員團視察釣魚台 中日海警對峙

根據日本放送協會（NHK）報導，自民黨副秘書長、前防衛大臣稻田朋美等5名國會議員上週六（4月27日）造訪了尖閣諸島（中國稱釣魚島列嶼）周邊海域，並透過無人機對島嶼及附近區域進行視察。 稻田朋美表

法外長：歐洲須強化防務合作 減少對美國依賴

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）今天表示，強化歐洲防務合作，將成為北大西洋公約組織（NATO）以...

關西機場保持30年來行李「零遺失」紀錄 桃機排行第八

日本關西機場從1994年營運以來，就一直維持著運送旅客行李「零遺失」的光榮紀錄，也因有效率及可靠的行李運送而獲得國際認可...

德英相繼法辦疑似中國間諜 專家憂心僅冰山一角

德國在一週內逮捕了4名疑似為中國效力的間諜，另有2名嫌疑人在英國被起訴；情報專家認為，歐洲僅觸及問題的表面

南非慶民主30年 就業、教育仍有未逮

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】南非在1994年建立體現種族平等的憲法，成為民主里程碑，今年該國慶賀民主化的30周年！然而，目前南非種族隔離的遺緒猶存，該國黑人失業率高達40%，加上學生在讀寫與計算的能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。