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杜拜斥資逾1兆建新航廈 將打造世界最大機場

中央社／ 杜拜28日綜合外電報導
杜拜國際機場。路透 陳律安
杜拜國際機場。路透 陳律安

杜拜今天宣布開始為阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈，造價高達近350億美元（約新台幣1.14兆元），將使其成為「全球最大」機場。

法新社報導，杜拜統治者穆罕穆德親王（SheikhMohammed bin Rashid Al Maktoum）在社群媒體X表示：「我們已核准相關設計，將斥資348.5億美元，為阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum InternationalAirport）打造全新航廈。」

阿拉伯聯合大公國在聲明中表示，一旦全面投入運作，阿勒馬克圖姆國際機場「每年最多可容納2.6億名旅客」。

穆罕穆德親王表示，阿勒馬克圖姆國際機場將成為「全球旅客吞吐量最大」的機場，「面積將是杜拜國際機場的5倍大」。杜拜國際機場是全球最繁忙的航空樞紐之一。

杜拜民航局局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示：「計畫第一階段將於10年內完工，每年將可接待1.5億名旅客。」

阿勒馬克圖姆機場因位於市郊，自2010年以來，在波斯灣金融樞紐杜拜的航空交通占比相對較小。

當局希望阿勒馬克圖姆機場能取代杜拜國際機場；杜拜國際機場每年旅客吞吐量高達1.2億人次，因其位於市中心，無法再行擴建。

杜拜 機場

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