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大馬留台校友歡慶金禧50年 感謝中華民國僑教政策

中央社／ 台北28日電
馬來西亞留台校友會聯合總會28日在吉隆坡慶祝金禧50年，圖為僑委會委員長徐佳青（前排左1）、留台聯總會長陳榮洲（前排左2）、駐馬代表葉非比（前排右2）等人切生日蛋糕。中央社
馬來西亞留台校友會聯合總會28日在吉隆坡慶祝金禧50年，圖為僑委會委員長徐佳青（前排左1）、留台聯總會長陳榮洲（前排左2）、駐馬代表葉非比（前排右2）等人切生日蛋糕。中央社

馬來西亞留台校友會聯合總會今天在吉隆坡慶祝金禧50年，並感謝中華民國的僑教政策。僑委會委員長徐佳青致詞說，中華民國未來在法令上將更放寬，讓留台學子有更多選擇機會在台灣創業、就業或回到大馬。

今天也邀請72年前第一位大馬赴台僑生楊來添出席，與所有大馬留台學子共同感受留台聯總50年來的成長與變遷。

徐佳青表示，她過去一年來在全球走了30個國家，碰到許多優秀僑胞與僑生，但馬來西亞的僑生除了量體最大之外，也具有良好品質與最團結的精神。

她說，從去年到今年短短不到6個月時間，已赴馬來西亞5次，其中前4次參加文華之夜，這次參加金禧50年活動，慶祝留台聯總的半世紀成就。

對於下一個金禧50年，徐佳青期許留台聯總在既有基礎上繼續發光發熱，成長茁壯，思考培養更多優秀僑生。中華民國政府未來會更加放寬法令，讓留台同學有更多選擇機會在台灣創業、就業或回到馬來西亞。另外，僑委會、外交部與教育部均提供獎學金，讓優秀年輕人不要因家庭經濟阻斷成長與學習道路。

她認為，僑委會積極輔導所有畢業的僑生，從去年開始辦理就業博覽會，讓僑生離開校園前能有一個選擇的方向。台灣企業尤其喜歡僑生，大馬僑生受到多元文化薰陶，具有良好組織創作能力，尤其具備至少3種以上的語言優勢。

馬來西亞留台校友會聯合總會會長陳榮洲指出，留台聯總特別感謝中華民國，否則今天在座的留台校友可能都不會講華語，中華民國的僑教政策在1951年就有第一批保送到台灣讀書的60名學子，並在返回大馬後不是擔任校長就是老師，當時中華民國還派了很多老師到大馬的中學教書。

陳榮洲並細數留台前輩創立留台聯總曾經受到打壓的過程，留台聯總也要求承認台灣學位，留台學長的犧牲奉獻讓學弟妹永記在心。

他以出席其它國家的留台校友會為例，認為沒有一個能像大馬校友會這麼親切，也具有凝聚力。

駐馬代表葉非比表示，留台聯總從1974年成立以來，持續協助留台學生向大馬政府爭取各項權益，例如爭取學位承認，同時心繫華教發展，以「取之於社會、用之於社會」精神，傳承中華文化精神。留台聯總迄今成為引領大馬華社的重要社團之一，也是台灣最堅實的好朋友。

葉非比指出，70年來馬來西亞超過10萬名的留台學生，成為社會中堅，譜寫精彩的故事，她感受到留台學生是一種品牌、傳承、凝聚、付出與綻放。留台學生接受台灣優質教育的滋養，拓展視野與胸懷，在全世界貢獻，也藉著留台聯總這個平台連結團隊，凝聚力量。

根據留台聯總的新聞稿，今天除頒獎典禮和演講外，也有波德申中華中學表演精彩節目，包括24節令鼓以及令人驚豔的敦煌及陶韻民俗舞蹈。留台聯總推出50金禧特輯的影片和刊物，展示留台聯總在政治、經濟、文化和教育領域的重要成就與貢獻。

僑委會 馬來西亞

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