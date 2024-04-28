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我的完美日常助攻！澀谷出現「公廁旅遊團」 花1千元專門參觀9公廁

中央社／ 東京28日綜合外電報導
「我的完美日常」廣受好評，連帶拉抬東京都澀谷區公廁知名度。3月起只參觀公廁的旅遊團在澀谷區登場，帶遊客飽覽知名建築師設計的「觀光公廁」。圖為東京廁所班車之旅中，一名參與者環顧經過重新設計的公共廁所。路透
「我的完美日常」廣受好評，連帶拉抬東京都澀谷區公廁知名度。3月起只參觀公廁的旅遊團在澀谷區登場，帶遊客飽覽知名建築師設計的「觀光公廁」。圖為東京廁所班車之旅中，一名參與者環顧經過重新設計的公共廁所。路透

日本影帝役所廣司主演的「我的完美日常」廣受好評，連帶拉抬東京都澀谷區公廁知名度。3月起只參觀公廁的旅遊團在澀谷區登場，帶遊客飽覽知名建築師設計的「觀光公廁」。

日本經濟新聞報導，日本公廁已成為觀光景點，今年3月起東京都澀谷區出現一種帶遊客只參觀公廁的旅遊團。給人3K印象（臭、暗、髒的日文開頭都是K）的公廁已成過去，公廁正持續進化成乾淨且開放的觀光景點。

今年3月起在澀谷區登場的公廁旅行團，參加者每人費用為4950日圓（約新台幣1020元），每週四及週六各舉辦一次。參觀路線分成東區和西區，日經記者採訪當天的西區路線共有3人報名，總共花2小時30分參觀9處公廁。

作為澀谷區與日本財團（The Nippon Foundation）合作推動的公廁改建計畫THE TOKYO TOILET的一環，邀請安藤忠雄及隈研吾等日本知名建築師操刀公廁設計。

這些別具特色的公廁後來也成為役所廣司主演的電影「我的完美日常」取景地，隨著電影大受歡迎，也讓片中公廁受到國內外觀眾關注。

而專門參觀公廁的旅遊團，由澀谷區觀光協會及提供共乘服務的NearMe共同舉辦。

一名在日本旅遊的美國遊客，因為看了兩次「我的完美日常」所以參加了公廁旅遊團。這名遊客傳訊息跟朋友說自己要參加「東京公廁團」（Tokyo Toilet Tour）時，沒想到朋友竟回說是參加「樂團巡演」嗎？因為很難想像有專門只參觀公廁的旅遊團。

澀谷區觀光協會表示，遊客參加這個旅行團的目的大概分為3種，其一是朝聖「我的完美日常」中出現的場景；第二種是主修建築的學生等來參觀知名建築師的作品；第三種則是對廁所本身有興趣的人。

澀谷區觀光協會表示，在舉辦這個旅遊團之前，已經有遊客自行來參觀各公廁，「如果騎自行車參觀這些公廁，距離稍遠，但自駕要找停車場也很麻煩，所以發想出開辦旅行團就會有需求」。

其實對日本來說，把公廁變成觀光景點並非澀谷區創舉，早在1979年的靜岡縣伊東市已有前例，且被認為可能是日本最早的「觀光公廁」。

當時參與企劃的伊東市政府職員鈴木弘征寫到，因為觀光客的抱怨大多集中在公廁方面，「我們並非標新立異，只是站在使用者的立場，希望打造乾淨的廁所」。

伊東市目前有39處這種類型的公廁，每處公廁都有各自具個性化的名稱。例如「半四郎摔落處」，名稱來自當地一位採海草的名人半四郎不慎摔落斷崖的故事。

日本廁所協會管理委員、同時也是負責維護廁所的公司社長山戶伸孝說，日本的廁所在全世界來說也很乾淨，而日本人之所以保持廁所清潔，主要是因為廁所在過去是可以將排泄物作為有價值商品販售獲利的場所。時至今日，廁所正再次成為可以創造價值的場所。

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