印尼爪哇島外海發生規模6.5地震 首都雅加達有感
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，爪哇島外海當地時間27日晚間11時29分發生芮氏規模6.5地震。首都雅加達也有震感，高樓的民眾都能感受到些微搖晃。
印尼氣象氣候暨地球物理局官網數據顯示，爪哇島外海當地時間27日11時29分發生芮氏規模6.5地震，震央位於距離牙律縣（Garut）西南方約151公里的海域，震源深度10公里，無海嘯威脅，但可能會發生餘震。
中央社記者地震時正在首都雅加達的大樓，能感受到輕微搖晃。
根據「點滴網」（Detik）報導，雅加達、勿加泗（Bekasi）、唐格朗（Tangerang）、茂物（Bogor）及西爪哇省萬隆（Bandung）都能感受到強度不一的搖晃。
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