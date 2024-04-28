印尼爪哇島外海發生規模6.5地震 首都雅加達有感

26日晚些時候，結束訪陸的美國國務卿布林肯驅車前往北京機場。途中他臨時造訪了位於798藝術區的「萊蒎」黑膠唱片店，購買了美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift，也被大陸歌迷稱為黴黴）和大陸搖滾歌手竇唯的專輯。同行的還有美國駐華大使伯恩斯。布林肯表示，泰勒絲是美國成功的文化輸出代表人物。這名62歲的音樂愛好者也形容音樂是「跨越地理距離的最佳連結」。

2024-04-27 21:51