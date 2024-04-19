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英外交副大臣訪中港 促中方在國際扮演建設性角色

中央社／ 倫敦19日專電

英國主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安今天啟程訪問中國和香港，將在數個城市停留。屈維里安除了雙邊貿易等英中關係議題，將敦促中方在烏克蘭和中東地區扮演「具建設性的角色」 。

英國外交部表示，屈維里安（Anne-MarieTrevelyan） 將訪問北京、上海、天津、香港，與北京及香港當局會晤，並與當地英國企業界以及學術圈、媒體和公民社會代表交流。

在國際重大議題方面，屈維里安將敦促中方合作，協助結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及促進中東局勢重返穩定。

英方擬尋求與中方強化合作的其他議題包括人工智慧（AI）安全、氣候變遷。

同時，屈維里安也將就新疆和西藏人權情勢、以及香港的權利和自由遭侵蝕，向中方提出關切。她說，她將觸及港區國家安全法，並向中方明確傳達，當中國背棄其國際承諾或違反人權，「英國有權採取行動」。

儘管部分「對中鷹派」不認同英國官方尋求與中國當局進一步接觸、甚至發展合作，屈維里安強調，與中方面對面談，直接向中國體制中樞提出英方關切的議題、向在北京與香港的決策者明確傳達英方立場，以維護並推進英國利益和價值觀，是正確的做法。

北京 英國 香港

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