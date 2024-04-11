擺脫對陸供應鏈依賴！美日峰會有3大意義 背後政局困境浮上檯面

日本時間11日早上（華盛頓時間10日晚），美國首都華盛頓的白宮當地，拜登總統替以國賓身分造訪當地的日本首相岸田文雄舉辦國宴，在會場內岸田拿出難得的放鬆神情，以輕松的言語逗得現場來賓哈哈大笑。

岸田文雄在開場前，以幽默詼諧的方式致詞稱：「我進來這裡之前，工作人員跟我說，絕對不會有人嫌您的致詞太短（會場大笑）。我覺得這個建議很不錯，因此我決定將我致詞精簡扼要就好（會場大笑）」。

現場除了美國總統拜登夫婦、美日兩國的高級政要、財經與文化界名人外，還有知名影星勞勃狄尼洛、搖滾二重唱「賽門與葛芬柯」、日本知名音樂團體「YOASOBI」與體育界名人，甚至日媒一度傳言效力美國職棒洛杉磯道奇的大谷翔平也在受邀名單中，各界人士雲集，足以看出這場國宴的重要性。

隨後岸田再說：「我跟太太裕子看到現場賓客後，都驚訝地說不出話來，我都不知道誰是這場宴會主賓了（會場大笑）。直到我被引領到拜登總統旁邊席位，才突然回神過來松了口氣。（會場大笑）」。

歷經數分鐘致詞後，岸田文雄引用美國科幻劇集台詞，並稱「日美友誼就是一句話，Boldly Go！（勇踏前人未至之境）」。隨後他高舉酒杯後跟現場高呼「干杯！」，引來現場滿場掌聲，一旁的拜登大聲稱贊「Goog Job！」。

時隔9年，日本首相再度以國賓待遇受邀華府，從兩國領袖的互動當中，不難看出目前美日情誼的熱絡。除此之外，這次的峰會也看得出兩國強化經濟安保之余，意欲擺脫過去「中國依賴」的決心。

瞄準各供應鏈優勢

在這次的美日峰會中，兩國強調將以「全球伙伴」之姿解決世界各種課題，希望制定新時代的經濟供應鏈基準。首重之重的，便是目前的半導體供應鏈改組。半導體業界中，美國在組件設計、台灣在研發制程中各有絕對優勢，但在過去的供應鏈中，仍是很大部分仰賴中國大量生產中階半導體。

而在日本於2月底在熊本啟用台積電的第一個分廠後，熊本第二廠也預計在2024年底動工興建、目標2027年底時營運，就連三廠也傳聞在規劃中。日本在未來將負責車用、家電等中階半導體生產，逐漸擺脫過去重度依賴中國的影子。

其次是新世代量子計算機與生化技術上、實施綠色轉型的供應鏈合作。美日都希望達成未來電動化及無碳化社會，不過當前中國佔有絕大多數電動車市場與稀有金屬保存量，未來美國除了對中國電動車祭出關稅外，也將與日本一起合作穩固非洲等國的稀有礦藏市場。此外，也將一起開發海上風力發電的技術，希望能早日投入使用。

最後則是裝備品的供應鏈，美日兩國聲明將建立「日美防衛工業合作、采購、維護和整備定期協議」（DICAS）。該協議希望討論防衛裝備品的聯合開發、生產、維護和維護，並制定討論導彈等問題的政策發展。其中美軍對於中國生產的相關軍武用品未來將不再采用，日本的防衛品產業將有機會進一步成長。

官民研發人工智能

而這次美日兩國在人工智能的研發上，更從官方到民間都采取合作策略。在岸田訪美前的9日，美國微軟就宣布將在未來2年內於日本投資29億美元，以加強其人工智能基礎設施，這也是日本有史以來最大的相關投資案。

先前包括Open AI也宣布將在東京設立分公司，並招募日本員工。其余包括美國的亞馬遜、日本的軟銀集團等都相繼出資，連手打造新的人工智能研發框架。而在學界方面，包括華盛頓大學與日本的慶應大學、築波大學等也將成立研究團隊、定期交流互訪、共同培育相關人才。

人工智能與國家安全議題已經密不可分，被惡用的人工智能更有可能會助長獨裁，中國在使用人工智能加強人員控管與監視更是引發外界擔憂。因此透過人工智能研發，同時擬定出防範網絡攻擊以及防止惡意訊息流竄等新架構相當重要。未來美日無論是研究機構、學術界與產業界，都會進一步強化研發進程。

劍指亞洲首個登月國

不單是人工智能架構與供應鏈調整，拜登也宣布將在阿提米絲登月計劃中讓2名日本人參與。該計劃除了日本人外、預計也會有首名女性與首位有色人種航天員登月，預計日本人將最快於2028年實現登月。日本並與美國聯合開發月面探測車，預計於2031年起投入使用。

根據日媒報導，美國太空總署希望是「經驗豐富的人」。日本目前有過在國際太空站工作經驗的航天員為5人，當中宇宙飛行經驗最豐富的星出彰彥年齡為55歲（3次），最年輕則是擁有1次經驗、47歲的金井宣茂。不過當年的阿波羅計劃登月計劃中的12人平均都未滿40歲，因此日本的航天員登月計劃，如何平衡經驗與年齡來選定人才也是焦點。

而與此同時，載人登月亦是中國的目標之一。根據中國載人航天工程辦公室在2023年公布的計劃，預計在2027年前可以具備載人火箭首飛條件，2030年前期盼實現登月。因此，若是美日兩國的登月計劃付諸實施，那日本有可能提前中國成為亞洲首個登月國，在人類歷史上的意義非凡，但也勢必引發中國想極力追趕。

美日背後雙退場隱憂

從上述三個面向可以看出，除了逐漸擺脫中國依賴之外，日本也希望在未來的合作中可以穩固亞太地區的主導優勢。不過眼下不確定因素在於，美國即將於11月舉辦總統大選，拜登跟川普有可能再度角逐外，川普再度當選的可能性也不低。

根據《朝日新聞》報導，岸田文雄在出發前就已經就美國政壇局勢跟周圍表示「川普也是有當選的可能，因此我們需要先做一次到位才行」。除此之外，岸田文雄也有能否延續執政隱憂，目前他的支持度約為20%左右，如果支持率持續下探，有可能會影響其在9月出馬角逐自民黨總裁、再度成為首相的可能性。

因此，首相官邸的高層也對日媒指出，這次的出訪除了提升美日邦交信賴外，也有先行將上述計劃列為美日關系的永續方針的目的。將來無論美日是否換黨、換領袖執政，大方向也不會出現鬆動。先前將兩國經濟安保給「制度化」，某種程度也可避免川普重新執政後，將各方面的合作項目又拆開當作交易籌碼來使用。

這次的美日峰會除了強化防衛機制，守護固有國際秩序、防止霸權主義行徑外，也將過往的經濟安保提升到新的層次。然而縱使兩國外交「勇踏前人未至之境」，在未來實現的進程是否順利、是否會刺激中國與俄羅斯拿出更進一步對峙方案等，仍受到外界注目。美日再度強調堅固友誼的背後，仍是先要面對各自國內政局的困境。

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