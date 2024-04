談台灣發生緊急事態的可能性 美國安顧問：美方將確保這類事態永不發生

美國總統拜登今天將與日本首相岸田文雄舉行峰會,美國國家安全顧問蘇利文會前接受日媒NHK訪問時多次提到台灣,表示美國的方針就是確保「台灣有事」永遠不會發生。

蘇利文(Jake Sullivan)8日在白宮接受日本放送協會國際台(NHK World)華盛頓分社社長高木優(Takagi Masaru)專訪,談及台灣處境、美日同盟、南海局勢、美日菲峰會等多項議題。

高木優問道,賴清德下個月將就任台灣總統,與此同時,中國持續對台灣施加軍事壓力,緩解台海緊張有哪些要素?

蘇利文回答,過去40年美中關係起起伏伏,但美國一直依循「一個中國政策」、「三個聯合公報」、「臺灣關係法」、「六項保證」等原則,因此能夠有效因應兩岸關係問題。

蘇利文接著說,然而一切的根本在於任何一方不能片面改變現狀,美國已注意到中華人民共和國令人憂心的行為和施壓。美方認為應該減少這類行為和壓力,也認為大家都有責任為和平穩定做出貢獻,美國當然準備好盡責。假如華府、台北、北京繼續擁護多年來一直支持的事,就能維持兩岸和平穩定。

高木優接著問道,在當今美中兩大超級強權之間的局勢下,台灣發生緊急事態(台灣有事)的可能性有多急迫?對此,蘇利文回答,美方作法的重點「就是確保這類緊急事態永遠不會發生」。

蘇利文也提到,美方會繼續依照「台灣關係法」行事,持續提供台灣自我防衛的手段,美方對此立場清楚一致,並未改變。

這次專訪安排在拜登於華府接待岸田文雄之前,蘇利文表示,此次峰會將「展現美日同盟達到前所未有的新高度」,且美方相信未來數年兩國將患難與共。

拜登與岸田11日將另與菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)會談,議題將包括反制中國之道。

針對美日菲領袖峰會,蘇利文表示,當前民主國家必須團結起來,展現出解決問題、對全球和區域安全作出貢獻的能力,而美日菲是3個蓬勃發展的民主國家,擁有共同和互補的能力。

近來菲律賓和中國發生一連串海上衝突,包括上個月中國海警船用水砲阻撓菲律賓船隻對擱淺在有爭議的仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)一艘軍艦的補給任務。

蘇利文表示,美國相當擔心南海仁愛暗沙周邊情勢可能升溫,而且美方相信中國近幾週甚至是近幾天的行為,已違背國際法的基本主張。

蘇利文重申,美國支持航行自由、暢通無阻的合法貿易及聯合國海洋法公約(UN Convention on the Lawof the Sea)的基本規範,而且美方已表明「菲美共同防禦條約」第4條適用於在南海運作的公務船舶、飛機和武裝部隊。