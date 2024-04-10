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想跟大師並肩？德知名畫廊職員在空牆鑽洞掛上自己作品

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國慕尼黑的現代藝術陳列館一名職員私自在牆壁鑽洞掛上自己的畫作，被發現後遭開除。路透
德國慕尼黑的現代藝術陳列館一名職員私自在牆壁鑽洞掛上自己的畫作，被發現後遭開除。路透

德國一家現代藝術畫廊發現，一名職員在一次展覽掛出自己的作品，已將這個嶄露頭角的藝術家開除。

BBC報導，這名51歲男子在慕尼黑的現代藝術陳列館（Pinakothek der Moderne）牆壁鑽了兩個洞，掛上自己的畫作。據當地媒體南德意志報報導，此人耍了這個花招，是希望展現自己在藝術上的突破。

現代藝術陳列館發言人內勒（Tine Nehler）表示，該件畫作並未展出太久。她說，「主管們立刻發現」，並指作品已歸還本人。

現代藝術陳列館是歐洲最大的現代藝術畫廊之一，展出畢卡索、恩斯特（Max Ernst）和達利等大師作品。根據報導，該男子是技術服務團隊職員，自稱是自由藝術家。他的作品尺寸為60x120公分，就掛在一條空蕩蕩的走廊。據指出，該名男子是在非開放時間進入展覽間，因此可能沒人注意到他掛畫。

報導指出，因為男子在空牆上鑽洞，警方正以相對較輕的破壞財產罪進行調查。除了終止僱傭關係外，他同時還被禁止進入現代藝術陳列館。

慕尼黑 畫作 藝術家

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