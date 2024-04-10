想跟大師並肩？德知名畫廊職員在空牆鑽洞掛上自己作品
德國一家現代藝術畫廊發現，一名職員在一次展覽掛出自己的作品，已將這個嶄露頭角的藝術家開除。
BBC報導，這名51歲男子在慕尼黑的現代藝術陳列館（Pinakothek der Moderne）牆壁鑽了兩個洞，掛上自己的畫作。據當地媒體南德意志報報導，此人耍了這個花招，是希望展現自己在藝術上的突破。
現代藝術陳列館發言人內勒（Tine Nehler）表示，該件畫作並未展出太久。她說，「主管們立刻發現」，並指作品已歸還本人。
現代藝術陳列館是歐洲最大的現代藝術畫廊之一，展出畢卡索、恩斯特（Max Ernst）和達利等大師作品。根據報導，該男子是技術服務團隊職員，自稱是自由藝術家。他的作品尺寸為60x120公分，就掛在一條空蕩蕩的走廊。據指出，該名男子是在非開放時間進入展覽間，因此可能沒人注意到他掛畫。
報導指出，因為男子在空牆上鑽洞，警方正以相對較輕的破壞財產罪進行調查。除了終止僱傭關係外，他同時還被禁止進入現代藝術陳列館。
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