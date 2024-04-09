第2支柱 AUKUS合作研發8核心技術

澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）國防部長八日宣布啟動ＡＵＫＵＳ第二支柱談判。該合作旨在合力研發下列八項核心技術：海底能力、量子科技、人工智慧（ＡＩ）及無人機等自主武器、先進網路能力、高超音速（極音速）及其反制能力、電子作戰、創新和情報共享，以在與中國大陸科技競爭時占上風。

海底能力上，將透過ＡＵＫＵＳ海底機器人自主系統（ＡＵＲＡＳ）計畫，著重開發自主式水下無人載具（ＡＵＶ）。另希望透過ＡＵＫＵＳ量子協議（ＡＱｕＡ），達成「超越下一代」的量子能力，初步聚焦定位、導航以及授時（timing）技術。

第二支柱也希望運用ＡＩ和自主式技術，提升決策過程速度和精準度，並抵抗ＡＩ帶來的威脅。在競爭環境下採用自主式和ＡＩ賦能系統，並打造其韌性。先進網路能力則在於保護關鍵通訊以及操作系統，還有加速研發高超音速戰力與其反制能力。

電戰著重透過美英澳三方對工具和技術的共同瞭解，改善在競爭或會造成損害環境下作戰的互通性。三方亦希望加快國防改革步伐，相互學習並整合民間科技。最後希望擴大並加速機敏情資共享，驅動其他第二支柱項目工作流程。

比起旨在提供澳洲傳統武力（即非核武）核動力潛艦的第一支柱，外界較少注意和認識第二支柱。但其中任一項技術均在與北京的戰略競爭上具致勝潛力。全部八項齊備，可能足以重塑全球影響力競爭的內涵，確保美國及其密切盟邦未來的軍經優勢。而日本若加入第二支柱，有可能參與研發先進武器。

坎培拉智庫澳洲戰略政策研究所（ＡＳＰＩ）提到，各國逐漸發覺新興關鍵技術對國安等層面至關重要。該智庫去年六月評估第二支柱相關廿三項科技，美國及其盟友已在十九項落後中國，中國已在ＡＩ、５Ｇ、半導體等多項廿一世紀基礎科技上成為勁敵。

短期上，第二支柱可能提升三國在電戰與指揮管制上的互通性；長期則有助成員國相互整合ＡＩ科技，並融入國防和安全應用。要想發揮其最大功效，美國必須設法克服與夥伴國間的合作阻礙，以及增進資訊共享與改善出口管制。