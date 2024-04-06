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維珍航空波音787由拖車後推 翼尖小翼撞上停在附近的英航空巴A350
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英國倫敦希思羅機場6日發生維珍航空一架波音787飛機正由拖車後推時，跟英國航空一架空中巴士A350飛機發生碰撞，2架飛機均受到輕微損傷。
每日郵報報導，這架維珍航空的飛機當時正由一輛拖車引導，翼尖小翼（winglet）卻撞上了鄰近的英航空巴飛機的水平尾翼，緊急勤務人員隨即火速趕抵。至少5輛消防車開來，以防出現任何燃油外洩或可能起火，另有一大批機場安全官員則將現場封鎖。
社群媒體平台「X」（推特）用戶惠特爾斯（Alex Whittles）發文寫道，「剛在希思羅目睹了一起飛機事故！有輛拖車後推一架維珍787，機翼撞到一架英航A350」，並且附上了他拍下的現場照片。
維珍航空發言人表示，「我們注意到，我們的其中一架空飛機正從倫敦希思羅第3航廈的機位被拖走的時候，翼尖小翼跟另一架飛機接觸到了。顧客和機組員的安全始終是我們的最高優先事項，我們可以確認，在這段時間內，維珍航空的飛機上並無乘客」。
根據太陽報的報導，這架波音787飛機剛降落，正被拖到另一個區域，這起事件並未打亂維珍航空的航班時刻表。發言人告訴媒體，已經展開全面與徹底的調查，「我們的工程團隊正在對這架飛機進行維護檢查，這架飛機目前已移出勤務」。
每日郵報網站已聯繫英航和希思羅機場徵求評論，英國運輸部航空事故調查局（AAIB）將進行調查；調查人員會想知道，是否有足夠的人員參與飛機後推，還有維珍航空飛機怎麼能夠撞上英航A350飛機的水平尾翼。
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