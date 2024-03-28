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挑戰Nvidia！英特爾傳攜手南韓Naver 為AI晶片Gaudi打造生態系

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）傳出將攜手南韓網路巨擘Naver，建立AI半導體生態系，挑戰輝達（Nvidia）的通訊社，日期：2024-03-20，數位典藏序號：20240320081758652】
英特爾（Intel）傳出將攜手南韓網路巨擘Naver，建立AI半導體生態系，挑戰輝達（Nvidia）的通訊社，日期：2024-03-20，數位典藏序號：20240320081758652】

為對抗輝達（Nvidia）對人工智慧（AI）軟硬體平台的掌控，英特爾（Intel）在傳出結盟高通與Google等業者共組軟體聯盟後，現在也攜手南韓網路巨擘Naver，建立AI半導體生態系。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，南韓產業人士透露，英特爾將和Naver Cloud在4月8~9日於美國舉辦的「英特爾願景2024」（Intel Vision 2024）活動上，宣布結盟計畫，焦點將是為英特爾開發的AI訓練與推論晶片Gaudi，共同建構平台生態系。

Naver Cloud的目標是透過直接設計晶片，降低大規模AI訓練與推論的成本，英特爾則尋求打入現由輝達稱霸的AI訓練與晶片推論市場。Gaudi能根據目標調整設計。

目前，平行處理軟體是由輝達的CUDA平台獨占。

半導體 南韓

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