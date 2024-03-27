日次世代戰機可外銷 不含台

日本內閣會議廿六日通過，日本與英國、義大利共同研發生產的次世代戰機日後可銷往第三國，同時修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針。ＢＢＣ說，這是日本政府再度偏離其和平憲法。

根據日經亞洲報導，修改後的方針規定，戰機出口目的地僅限與日本有簽署國防裝備和技術轉移協定的國家，目前共十五國，當中包含日本最親密盟邦美國，以及德國、印度和越南等國。

美聯社引述不具名的日本防務官員說，台灣不在戰機出口考慮範圍內。

此外，日後每一筆次世代戰機外銷，事前都需經內閣個別批准。日相岸田文雄領導的保守派自民黨內閣解禁戰機出口之餘，仍加諸限制，盼安撫執政聯盟的公明黨。公明黨傳統上抱持和平主義，在安全議題上採取溫和立場，擔心日本若在缺乏適當程序下外銷武器，恐引發衝突。

自民黨與執政聯盟夥伴公明黨三月十五日就修訂出口規則達成共識，岸田內閣因而批准「防衛裝備移轉三原則」修訂。方針修改後，日本與英、義共同研發的新戰機可外銷至第三國，但絕不交付給正發生戰爭的國家。這款新戰機預定二○三五年底前服役部署。

在二戰後的非戰憲法規範下，日本過去禁止向第三國出口與國際共同合作研發的武器。隨中國在印太地區的軍力不斷增強，這次與北約成員國英、義的戰機聯合研發，是日本首次與美國以外國家共同研發武器裝備。

日本二○一四年取消武器禁運政策後，開始在特定條件下開放武器出口，用意是加強與志同道合國家的安全關係，並透過武器出口培植國內產業。

去年十二月，日本修改武器出口規則，允許獲外國許可而在日本生產的武器交付給許可國。當時是鬆綁獲美授權、在日生產的愛國者飛彈運至美國。