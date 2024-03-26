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高層人事大地震！波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

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高層人事大地震！波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
飛機製造商巨頭波音公司接二連三出包後，如今傳出高層人事大地震，執行長凱爾洪將在年底辭去執行長，董事長凱爾納將不會在5月年度股東大會上競選連任，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾則將立即退休。美聯社
飛機製造商巨頭波音公司接二連三出包後，如今傳出高層人事大地震，執行長凱爾洪將在年底辭去執行長，董事長凱爾納將不會在5月年度股東大會上競選連任，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾則將立即退休。美聯社

英國金融時報報導，飛機製造商巨頭波音公司接二連三出包後，如今傳出高層人事大地震，除了執行長凱爾洪（Dave Calhoun）將在年底辭去執行長之外，董事長凱爾納（Larry Kellner）將不會在5月年度股東大會上競選連任，商用飛機部門總裁暨執行長迪爾（Stan Deal）則將立即退休。

執行長凱爾洪在25日給全體員工的信中寫道，「眾所周知，阿拉斯加航空1282班機事故對於波音公司來說是個分水嶺。 我將在今年年底辭去執行長一職是董事會已經做好的準備，管理和治理層面也將迎來一系列變化。」

另外，波音在聲明中表示，凱爾納將不會競選連任，並在5月公司年度會議後離開董事會，由2020年加入董事會的莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）接任董座；商用飛機部門總裁暨執行長迪爾也將離開公司且立即生效，由營運長波普（Stephanie Pope）接棒。

目前傳出營運長波普、開利全球公司（Carrier Global）兼波音董事吉特利（David Gitlin）和勢必銳（ Spirit Aerosystems）執行長夏納翰（Patrick Shanahan）都是可能接替執行長一職的人選。

分析指出，波音最熱銷的737 Max型客機不斷發生安全事故，導致負面輿論持續發酵，高層不得不做出人事大改組的決定。

地震 波音

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