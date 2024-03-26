岸田訪美救民調 強化美日菲同盟

日本首相岸田文雄四月將訪美，屆時除和美國總統拜登的雙邊高峰會，也將與拜登及菲律賓總統馬可仕在華府首度舉行美日菲三方領袖會談。外媒報導認為，岸田此行是在日本執政的自民黨及岸田本人民調低迷不振、拜登表明反對新日鐵收購美鋼使美日關係備受考驗，以及強化「對中包圍網」的背景下出訪。

自民黨國會議員涉嫌違反政治獻金法規，利用募款餐會餐券收取回扣的醜聞，使該黨多個派系要角中箭落馬，這把火至今雖未燒到兼任該黨黨魁的岸田本人，但他也因二○二一年十月就任以來，諸如「個人編號卡」問題等施政乏善可陳而使其民調直直落。

以兩家主流日媒民調為例，據讀賣新聞二月中旬全國民調，僅二成四民眾支持岸田內閣、六成一不支持；最新的三月下旬民調仍無起色，二成五支持、六成二不支持。另據每日新聞二月中旬全國民調，支持率更跌破兩成，只剩一成四，不支持率達八成二；最新的三月中旬民調亦相差無幾，一成七支持、七成七不支持。

此外，在今年是美國大選年的脈絡下，由於民主、共和兩黨國會議員皆已表態挺美國聯合鋼鐵工會，尋求連任的拜登十四日才明言，應該讓美國保有強大的鋼鐵公司，「這些公司是靠美國鋼鐵工人運作」，「我跟我們的鋼鐵工人說，我挺你們、我是認真的」。白宮聲明並強調，即使是美國親密盟邦的公司，收購代表性的美企，在國安考量下仍應嚴肅審查。

儘管新日鐵收購美鋼案尚待美國政府安全審查，但拜登此話已為這起全球老字號鋼廠合併案投下變數。尤其在岸田四月國是訪美前夕，拜登選此時介入，日本政府對此未正面回應，只說不置評個別企業經營相關事務。

美鋼總部位於賓州匹茲堡，鋼鐵業即該州代表性產業，若拜登政府核准該收購案，他擔憂大選時恐喪失賓州選民支持。

另在日本安保環境上，繼去年八月在美國馬里蘭州大衛營召開美、日、南韓（下稱韓）三方峰會後，美日菲峰會四月將在華府登場。美日韓峰會後發表大衛營原則等三份文件，均重申台海和平穩定重要，對國際社會安全繁榮不可或缺。

日本政府發言人、內閣官房長官林芳正日前也首度談到美日菲峰會。他說，國際社會正面臨歷史轉折點，為維持並加強基於法治的自由開放國際秩序，今後應進一步深化三國合作，將以日美同盟為中心，和菲律賓等志同道合國家在廣泛領域合作，這對維持區域和平繁榮不可或缺。

岸田就任以來，就以日美同盟為基礎，尋求強化美日韓與美、日、印度及澳洲四方安全對話（Quad）等機制，這次加入菲律賓，旨在層層建構嚇阻中國的安全架構。