抗衡大陸 美日安保條約擬大幅更新

英國金融時報（FT）廿四日報導，美國和日本正計畫對一九六○年五月生效的美日安保條約進行約六十四年以來最大幅更新。美國總統拜登四月將和訪美的日本首相岸田文雄宣布調整駐日美軍司令部計畫，以強化兩國作戰規畫及演訓。此舉被認為旨在抗衡中國大陸。

前述計畫由五位知情人士向該報披露。美日正希望加強安全連結，以回應中國與日俱增的威脅，為此必須讓美日部隊合作及規畫更暢通，尤其在「台灣有事」等危機爆發時。

日本近年顯著提升其國防實力，除增加防衛開支，也購買美國戰斧巡弋飛彈，還計畫新設促進自衛隊內部溝通協調的「統合作戰司令部」。

據日本讀賣新聞和共同社廿五日報導，該司令部擬今年底啟動，美方則考慮藉由加強駐日美軍司令部功能，以便和對接的統合作戰司令部順暢合作。四月「拜岸會」後可能發表共同文件，載明調整已行之有年的美日部隊指管架構機制。在駐日美軍權限強化後，可望規畫美日聯演、情資共享和物資調度等。

美日近年來雖持續深化合作，但駐日美軍卻未隨之調整，幾無獨立的指揮控制權，日方須和時差晚十九小時、遠在六二○○公里外的夏威夷美軍印太司令部交涉。二○一一年三一一震災後，時任自衛隊統合幕僚長折木良一就發現，要和夏威夷方面而非平時對口的駐日美軍司令協調聯合救災，甚為不便。

日本長久以來呼籲美國給予駐日美軍司令更多決定行動的權限，尤其日本正在區域內承擔更吃重的安保角色，因此力促美方派駐更高階的四星將領駐日（目前是三星），但在美國國會面臨阻力。折木認為，更高階美軍將領駐日將對中國和北韓傳遞有力戰略訊號，從美方將藉此強化駐日美軍指揮架構的觀點來看，也別具嚇阻意義。

路透則引述消息人士報導，華府將考慮任命一位四星將領監督駐日美軍，並與未來的統合作戰司令官對接。

拜登政府考慮的模式，包括新設一支附屬印太司令部太平洋艦隊下的聯合特遣隊，該艦隊四星將領駐日時間將更長、在日本擁有更強大支援體系。這支涵蓋美軍不同部門的特遣隊將逐漸轉移到日本。知情人士指稱，其他潛在考量的模式包括可能升級駐日美軍，但五角大廈尚未定論。美日外長及防長今年稍晚將就此會商。

白宮、五角大廈、美軍印太司令部和日本政府均未對該FT報導置評。