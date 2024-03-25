美日安保傳升級 駐日美軍司令部可望擴權

日本首相岸田文雄4月將赴美進行國事訪問；據《金融時報》週日（3月24日）報導，4月10日兩國領袖會晤當天，雙方將宣布重組駐日美軍司令部，加強兩國之間的作戰規劃與軍事演習。這會是自1960年簽訂《美日安保條約》以來，美日安全同盟最大規模的一次升級，盼藉此抗衡中國。

依照現行的體制，美日之間的軍事協調因時差而存在障礙。美軍在橫須賀市部署了海軍第7艦隊，在沖繩則有美軍陸戰隊；這些單位的指揮權掌握在夏威夷的「美軍印太司令部」手上，而位於東京的「駐日美軍司令部」則權限較小，因此美國考慮加強其權限。

《金融時報》消息稱，拜登政府可能會成立一支新的美軍聯合任務部隊，附屬於印太司令部（夏威夷）之下的美國太平洋艦隊；新部隊的指揮官待在日本的時間會比現在更多，並將逐步把新部隊轉移到日本。

日本《讀賣新聞》引述知情者說法稱，雙方也在考慮其他可能做法來加強協調，例如在日本常設一個美日聯合小組；此外，美國也有意配合日本自衛隊今年底準備新設的「統合作戰司令部」，強化雙方的資訊共享與物資調度。

在美日兩國看來，中國的威脅日益加劇；他們希望兩國能更順暢地展開軍事合作，特別是在面對危機之際，例如台灣海峽若爆發衝突的時候。

美國印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）表示：「日本新的國安政策，是本世紀東亞在安全方面最正面的發展。我們兩國的防衛戰略趨於一致，在這樣的認知下，下一步順理成章，應該改善我們的日常指揮管制工作。」

加強海上與離島防衛

對美國來說，日本是面對中國、北韓等國威脅的重要印太盟友。

2022年，日本修訂涉及國安戰略的安保關聯3文件，決定逐年提升防衛預算，2027年之前將達到國內生產總值（GDP）的2%；此外，日本欲強化反擊敵方的能力，具體措施包含購買美制「戰斧巡弋飛彈」，陸上自衛隊則開發新的地對艦飛彈。

在去年發布的《防務白皮書》內，日本延續安保文件的方針，認為中國軍事力量急速擴大，對國際秩序而言是「最大的戰略挑戰」。

對此，中國外交部批評日本「刻意渲染所謂中國威脅」，要求日本「反省」其軍國主義侵略歷史，並主張中方「堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策」。

日本與中國因尖閣諸島（釣魚台列嶼）之間的爭端持續，上週三（20日）日方稱又有4艘中國海警船「入侵日本領海」，出現在久場島（黃尾嶼）附近海域。

據台灣中央社報導，日本為因應中國持續擴張的海上行動，於是在西南地區擴編陸上自衛隊的「水陸機動團」；該團是專門防衛離島的部隊，也被稱為「日本版陸戰隊」。

上週日（24日），日本防衛大臣木原稔在長崎縣「水陸機動團」第3連隊成立典禮上說，「島嶼防衛攸關國家存立，一定要展現日本絕不容許以武力片面改變現狀的意向與能力」。

（綜合報導）

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