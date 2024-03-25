仁愛礁爭端 美日挺菲 批陸危險

針對菲律賓廿三日又指控中國大陸海警船當天在仁愛礁（仁愛暗沙）用水砲攻擊菲補給船，美聯社及路透同日報導，美日立即對此聲援馬尼拉，美方重申任何在南海對菲軍及菲律賓機、船的武裝攻擊，均在美菲共同防禦條約第四條的適用範圍。

美國國務院發言人米勒廿三日聲明，美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國對菲在南海的合法海上行動做出危險行為。中方船舶屢屢用高壓水槍和魯莽的攔截行動使菲方人員受傷，並嚴重損壞菲運補船，使之無法移動。這是中國再三阻撓菲船行使其公海航行自由權，以及破壞此一長期前哨基地（指該礁上擱淺的菲艦馬德雷山號）補給線的最新一起案例。

美國務院聲明指控中方行為破壞區域穩定、無視國際法，並呼籲北京遵守海牙常設仲裁法院二○一六年七月做出的南海仲裁案裁決，停止從事危險與破壞穩定的行為。

美國駐菲大使卡爾森亦很快表明挺菲，反對中國以水砲破壞菲海防隊在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的合法活動。

日本候任駐菲大使遠藤和也，亦在社群媒體X聲明對此嚴重關切，並強調日菲美團結一致，這也是美國副國務卿坎伯、日本外務省事務次官岡野正敬和菲律賓外交部次長拉薩洛，廿一日在東京召開三國副外長會議的立場。

中國國防部發言人吳謙廿四日聲稱，正告菲方停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。若菲方一再挑戰中方底線，中方將續採堅決果斷措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸則向中共黨媒環球時報說，菲方找多家媒體隨行「觀戰」，意圖操作曝光戰術，打國際輿論戰。

另一方面，香港南華早報廿三日報導，針對菲律賓恢復強制實施大學儲備軍官訓練團（ROTC）計畫的一項法案重新開始討論。該案已在菲國國內引發值此南海漸趨緊張之際，對大學生實施此一義務性計畫是否將能有效強化菲律賓軍力的辯論。

菲參議員巴迪亞日前向當地媒體坦言，他對該案愈來愈沒耐心，自己兩年前就提出，如今仍卡在菲參議院。他去年八月曾疾呼國會通過此案，將要求國內全部全職大學生接受菲武裝部隊兩年訓練，以因應中海警船用水砲對付菲船。菲律賓雖已有ROTC計畫，但並非強制性。

菲律賓過去有過強制性ROTC計畫，但在該國聖湯瑪斯大學一名學生因揭發一名該計畫高官貪腐行徑卻遭殺害後，二○○二年即修法改為志願性質。