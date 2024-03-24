普亭的權力遊戲：俄羅斯與西方關係一去不復返 轉投向這兩國懷抱？

普亭已經在俄羅斯歷史上留下濃重的一筆。隨著再次勝選，71歲的普亭將第五次就任俄羅斯總統。他的勝選並不令人意外，因為俄羅斯已不存在反對派，媒體也完全在其掌控之中。

但在第五次任期開始之際，普亭面臨著2022年入侵烏克蘭引發的重大挑戰，即與西方日益惡化的關係。

與西方決裂

俄烏戰爭持續地越久，俄羅斯與西方的決裂就越發沒有回旋餘地。在普亭的新任期內，俄羅斯將更加重視與東方國家的關係。

卡內基國際和平基金會的俄羅斯專家梅農（Rajan Menon）對德國之聲表示：「只要戰爭持續，即使烏克蘭戰敗，我認為西方的態度也不會改變。不會有人說：『好吧，現在戰爭過去了，我們必須恢復與俄羅斯的關係』」。

梅農確信，俄羅斯與西方破裂的關係讓普亭別無選擇，只能投向印度和中國的懷抱。

莫迪與習近平靠攏

今年初，普亭與印度總理莫迪在電話中互相祝願對方在即將到來的選舉中好運。印度將在四月和五月選出新議會。據克裡姆林宮稱，雙方都有意進一步加強互利的雙邊關係。

入侵烏克蘭後，普亭還深化了與中國領導人習近平的關係。當西方對俄羅斯實施制裁時，俄羅斯為準備銷往歐洲的石油另尋買家。其半數的石油出口至中國。2022年和2023年，流向印度的出口份額也增加了四成。

俄羅斯需要中國遠勝中國需要俄羅斯

根據中國海關數據，中俄雙邊貿易額在2023年達到創紀錄的2400億美元，遠超過去年雙邊會議上設定的2000億美元目標。2020年，俄羅斯是中國第九大貿易伙伴，2023年則躍升為第五大貿易伙伴。

中俄關係研究學者戚加代夫（Alexei Chigadaev）對德國之聲表示：「中國和俄羅斯在歐亞大陸是近鄰，貿易額增長是很自然的事情。但這樣不正常的增長速度令人擔憂。」

戚加代夫指出，俄羅斯需要中國的程度，遠勝於中國需要俄羅斯。「沒有中國，俄羅斯經濟將面臨嚴峻危機；沒有俄羅斯，中國會面臨危機，但不是大危機」。他解釋稱，俄羅斯向中國出口的產品中，九成是石油和天然氣。然而，如果中國繼續朝向綠色經濟轉型，對這些化石燃料的需求將越來越少。

烏克蘭戰爭爆發後，世界其他國家一直密切關注中俄關係，因為當時中國政府向莫斯科拋出了一條地緣政治和經濟的救生索。<

俄羅斯問題專家梅農認為，普亭當前最大的挑戰是要減少俄羅斯對中國的經濟和戰略依賴。「環顧你的家裡。你不會找到在俄羅斯生產的物品，或許會有中國或美國或德國產品。這已經說明許多問題。我相信普亭意識到他必須改變這種情況」。

走鋼索的印度

印度與俄羅斯關係中，其中一個最引人注目的方面就是毫不掩飾地購買廉價的俄羅斯原油。俄羅斯也是印度最重要的武器供應國之一。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，過去二十年間，印度過去20年間總額達600億美元的武器采購中，65%以上來自俄羅斯。

印度作為世界上最大的武器進口國之一，正慢慢將目光轉向西方。新德里行事極為謹慎，以免將俄羅斯進一步推向中國；因為莫斯科與北京之間更密切的關係，可能給印度帶來負面影響。

梅農在談到中印邊界問題時表示，兩國之間若爆發戰爭，將使俄羅斯陷入困境：「它將被迫在兩方中選邊站」。

梅農認為，如果中印發生這樣的沖突，莫斯科很可能會做出有利於北京的決定，或者盡可能推遲做出決定。「中國能為俄羅斯提供的要比印度多得多」。

俄羅斯：不是東方也不是西方

梅農認為，無論對象是中國或印度，普亭都很有可能加深與東方國家的關係。戚加代夫則指出，「俄羅斯的文化、宗教和歷史與歐洲的連結更緊密」。

戚加代夫表示，俄羅斯既不認為自己完全屬於西方，也不認為自己處於與中國和印度的三角關係中。他描述俄羅斯的自我形象認同：「我們不是歐洲。我們不是西方的一部分。我們也不是東方的一部分。我們是中心」。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】