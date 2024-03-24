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神隱三個月 凱特王妃宣布罹癌
英國凱特王妃在神隱三個月後，廿二日凌晨在社群媒體Ｘ透過ＢＢＣ預錄影片宣布自己罹癌，表示將專注治療，並希望社會大眾給予時間、空間和隱私。消息曝光後震驚全球，多國領袖紛紛獻上問候，哈利王子與梅根也發布簡短聲明支持凱特。
凱特發布一段約兩分廿秒預錄影片。她提到一月在倫敦接受腹部大手術，當時被判定與癌症無關，這場手術也很成功，但術後檢查結果卻確診癌症，她二月在醫療團隊建議下開始接受早期階段療程。
凱特坦言，此一消息當然是晴天霹靂，但為了家庭，她和丈夫威廉王子一直努力私下處理此事，並花了一番時間及功夫在適當時機向三個孩子解釋，保證自己會好起來。
凱特說，她現在全心專注治療，盼外界能予以理解，期待未來恢復健康後回歸。她並鼓勵所有癌症患者和家屬不要失去信心或希望，你並不孤單。
影片可見凱特面容憔悴、略顯蒼白且身形削瘦，影片曝光僅六小時，已湧入逾五二○○萬人次觀看。許多網友留言加油，更對威廉表示同情，要在凱特與父親查理三世相繼宣布罹癌之際繼續履行王室職責。
白金漢宮發言人表示，凱特就醫後，其公公查理三世曾去探視，並相當以凱特為榮，「為她如此公開發言的勇氣驕傲」，「會持續在這段期間給予她們全家關愛和支持」。
哈利夫婦也聲明祝福凱特早日康復、一家平安健康，願他們能在保有隱私和平靜下度過難關。加拿大總理杜魯多和法國總統馬克宏等領袖亦紛紛獻上關心與問候。
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