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事前不知凱特罹癌！哈利與梅根兩人傳已「私下」聯繫兄嫂
英國王儲威廉之妻凱特22日無預警宣布自己被診斷出癌症，正在接受預防性化療。有消息指出，旅居美國的哈利王子與其妻梅根當晚已經聯繫了兄嫂。
英國ITV新聞皇室主編席普（Chris Ship）在自己的社群媒體平台「X」（前身為推特）發文透露，哈利在得知凱特罹患癌症後，已經聯繫了哥哥威廉。
席普表示，哈利與梅根兩人都已經跟兄嫂有聯繫，但是私下進行，他並不清楚是否用電話/視訊，還是發了一些支持的訊息。
根據稍早新聞，哈利與梅根在凱特罹癌消息曝光後發了簡短聲明，對凱特表達支持，稱「祝福凱特能順利康復，家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下做到這點」。
根據紐約郵報掌握消息，哈利梅根其實事前完全不知情，直到消息成為各國頭條新聞後，才跟廣大民眾一起得知此事。有消息人士宣稱，此事「說明他們此前的行為已造成無法彌補的傷害，王室對他們的信任早已破滅，正跟他們保持距離」。每日郵報指出，尚無法得知哈利是否會飛回英國的可能性。
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