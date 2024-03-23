快訊

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

事前不知凱特罹癌！哈利與梅根兩人傳已「私下」聯繫兄嫂

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國威爾斯親王威廉（右一）與王妃凱特（右二），以及薩塞克斯公爵哈利（左一）及公爵夫人梅根（左二）。資料照片。美聯社
英國威爾斯親王威廉（右一）與王妃凱特（右二），以及薩塞克斯公爵哈利（左一）及公爵夫人梅根（左二）。資料照片。美聯社

英國王儲威廉之妻凱特22日無預警宣布自己被診斷出癌症，正在接受預防性化療。有消息指出，旅居美國的哈利王子與其妻梅根當晚已經聯繫了兄嫂。

英國ITV新聞皇室主編席普（Chris Ship）在自己的社群媒體平台「X」（前身為推特）發文透露，哈利在得知凱特罹患癌症後，已經聯繫了哥哥威廉。

席普表示，哈利與梅根兩人都已經跟兄嫂有聯繫，但是私下進行，他並不清楚是否用電話/視訊，還是發了一些支持的訊息。

根據稍早新聞，哈利與梅根在凱特罹癌消息曝光後發了簡短聲明，對凱特表達支持，稱「祝福凱特能順利康復，家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下做到這點」。 

根據紐約郵報掌握消息，哈利梅根其實事前完全不知情，直到消息成為各國頭條新聞後，才跟廣大民眾一起得知此事。有消息人士宣稱，此事「說明他們此前的行為已造成無法彌補的傷害，王室對他們的信任早已破滅，正跟他們保持距離」。每日郵報指出，尚無法得知哈利是否會飛回英國的可能性。

編輯推薦

凱特王妃 哈利王子 梅根 王室 癌症 英國

延伸閱讀

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

英首相蘇納克為凱特抱屈 拜登表達慰問

哈利梅根看新聞才知凱特罹癌！知情者曝：王室已對他們信任全失

英王查理罹癌、哈梅出走、安德魯王子遭流放 凱特患癌讓王室雪上加霜

相關新聞

俄媒稱莫斯科恐攻為「精心策畫」 4嫌犯企圖逃往俄烏邊境時遭逮

俄羅斯首都莫斯科市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）22日晚間爆發恐攻事件，對內情治機構「聯邦安全局...

莫斯科恐攻釀93死！俄當局拘捕11人 其中4人涉直接參與襲擊

俄羅斯首都莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）22日爆發恐攻事件，根據俄羅斯國家媒體的報導，4名嫌犯已...

事前不知凱特罹癌！哈利與梅根兩人傳已「私下」聯繫兄嫂

英國王儲威廉之妻凱特22日無預警宣布自己被診斷出癌症，正在接受預防性化療。有消息指出，旅居美國的哈利王子與其妻梅根當晚已...

陸15歲留學生聽演唱會遇莫斯科恐攻 同行俄友人「全身都是彈孔」

俄羅斯首都莫斯科郊區的「克洛庫斯音樂廳」22日晚間8時許遭遇嚴重恐攻事件，造成至少70人罹難，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯...

劍指「基輔有策動恐攻嫌疑」 俄前總統痛批：必須摧毀兇嫌「以死償死」

俄羅斯首都莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）22日爆發嚴重恐攻事件，截至目前至少60人死亡、近150...

4人角逐熊本縣知事！他反對再建熊本2廠 民調揭台積電成選情關鍵

台積電新廠所在地的日本熊本縣明天將舉行4年一度的知事選舉，包括如何因應台積電設廠及是否延續目前縣政等議題，都成為此次選戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。