真要退出政壇？厄多安掌權22年喊「最後一次選舉」 身體欠佳接班人引關注

「我在全力以赴，因為對我來說，這是一場最終對局。根據法律，這將是我的最後一次選舉」。此話一出便引起了西方的關注。新聞媒體或報導稱：「厄多安考慮離開，或稱，厄多安宣布退出」。然而在土耳其，這句話引起的更多是嘲諷。「他又想要退出了嗎？」社交網絡用戶發出疑問，並開始歷數他已經這樣宣布了幾次：兩次、三次還是四次？

德國全球與區域研究所（GIGA）政治學家哈基·塔斯（Hakki Tas）對厄多安的這番言論表示懷疑：「他在2009年就談到那會是他最後一次參加選舉。2012年他又表示，那將是他最後一次競選黨主席。2023年他說，這將是他最後一次請求選民支持並承諾會將接力棒交給年輕一代」。如今厄多安再一次表示，即將舉行的地方選舉將是他的最後一次選舉。

每次選舉後厄多安都成功推進了自己的議程，每次勝利都擴大了他的權力。如今，他的權力比以往任何時候都要大。他是第一位兼任總統和政府首腦的國家元首。此外，他也是其所在政黨的黨主席。

因此塔斯認為，厄多安的發言更像是一種戰略性的舉措。他將選民的情感紐帶加以利用並動員他們，請求再一次得到其信任。

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掌權22年

在過去十年裡，該國不斷經歷了公投、議會選舉、地方選舉和總統選舉———政治、社會和經濟都持續地處於選舉模式中。

3月31日的地方選舉後，一切將暫歸平靜。如果不宣布提前舉行議會或總統選舉，厄多安可能會再執政四年。土耳其上一次總統選舉是在2023年5月，自2014年以來，土耳其總統任期為5年。

觀察人士認為，厄多安希望通過贏得地方選舉勝利進一步擴大自身權力，並在可能的情況下修改憲法並考慮自己的繼任者。為此，他特別需要經濟實力雄厚的大城市，如伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾和安塔利亞的支持，這些城市幾乎佔了該國經濟總產值的一半。

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不過地方選舉的主戰場仍是人口1700萬的大城市伊斯坦堡。調查顯示，這將是一場勢均力敵的選戰。該市自2019年以來一直由最大的反對黨共和人民黨（CHP）執政。市長伊瑪莫格魯（Ekrem Imamoglu）有望再次當選。這位52歲的市長在全國範圍內享有知名度，且在迄今為止領導的競選活動中一路獲勝。

相比之下，厄多安所在黨派正義與發展黨（AKP）候選人穆拉特·庫魯姆（Murat Kuru）並未給競選活動帶來什麼活力，到目前為止都顯得平淡無奇。盡管他曾經擔任五年的環境、城市規劃和氣候部長，但相對而言並不為人所熟知。自從實行總統制以來，許多公民並不真正了解內閣成員，因為厄多安始終處於焦點位。

在首都安卡拉，厄多安的候選人圖爾古特·阿爾蒂諾克（Turgut Altinok）同樣處於落後地位：民調顯示，來自反對黨的現任市長兼候選人曼蘇爾·亞瓦斯（Mansur Yavas）稍稍領先。

厄多安因此被迫再次親臨選舉活動。這位70歲的總統近幾日來一直穿梭於各大競選活動，發表演講爭取選民的支持，就好像是他本人要參選一樣。

地方政府的裙帶政治

厄多安清楚地認識到伊斯坦堡在土耳其政治中的作用。他的職業生涯也始於這座經濟實力強大的城市：1994年至1998年，他擔任該市市長。人們說：「誰贏得伊斯坦堡，誰就贏得了整個國家」。

大城市對於確保忠誠度至關重要。自2019年多個市政廳換屆執政後，曝光了執政黨多年來一直任命親黨派人士擔任市政管理部門工作。此外，許多重大訂單都流向了忠於黨派的企業家。親政府的、民族主義和伊斯蘭主義的兄弟會也被給予了特權。

土耳其研究學者塔斯認為，正義與發展黨在即將到來的選舉中如能獲勝將增強執政黨的自信心：政府將把獲得的勝利視為對其路線的支持，並采取更加強硬的立場。

誰會成為厄多安的接班人？

儘管許多人並不真正相信厄多安的「告別宣言」，但近來有關其繼任者的討論越來越多。厄多安最近剛滿70歲。然而他看起來無精打采，身體狀況不佳的照片和影片卻屢屢流出。

在厄多安的大女婿貝拉特·阿爾拜拉克（Berat Albayrak）辭去財政部長一職後，許多人猜測，厄多安可能會讓他的兒子比拉爾·厄多安（Bilal Erdogan）或者小女婿、軍火商塞爾丘克·巴伊拉克塔爾（Selcuk Bayraktar）成為繼任者。

這些潛在的候選人能否像厄多安一樣成功地領導該黨？「實際上，政黨已經不存在，只有厄多安」，塔斯回答道。

土耳其記者拉吉普·索伊魯（Ragip Soylu）指出，直到下一次總統選舉前，仍可能發生很多事情：2028年還很遙遠，他在社媒平台X（前推特）上寫道。到那時，厄多安可能會再改變幾次主意，或者嘗試修改憲法。根據目前憲法，總統最多可以執政兩屆。

事實上，其所在政黨正在努力為厄多安爭取第三個任期。但是，正義與發展黨目前在議會中仍缺了將近40票，以支持修憲或提前選舉。該黨是否能贏得一些小反對黨派的支持，目前還不確定。

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