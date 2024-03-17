近日緬甸衝突升溫 聯合國聲明籲捐助羅興亞人：迫切需要持續的援助

近日國際對羅興亞人的關注減少，聯合國提醒難民仍需援助！對於緬甸近日衝突升溫，聯合國難民署於應對危機的年度計畫中，特別呼籲國際社會提供8.524億美元，為孟加拉的羅興亞難民及其收容社區提供食物和其他援助。

需依賴人道援助

《半島電視台》報導，孟加拉至今已有超過100萬羅興亞人，尤其自三年多前緬甸軍方奪得政權以來，衝突便不斷升級，而大部分剩餘的羅興亞人都居住在骯髒的營地中。

聯合國難民署在一份聲明中指出，孟加拉約95%的羅興亞人仍需依賴人道援助，而隨著近日緬甸衝突升級，國際社會更需要支持孟加拉和難民保護。

然而，羅興亞人道危機近期較少受到國際關注。聯合國難民署也警告，近年來緊急的資金短缺已造成嚴重影響，許多難民正努力滿足自己的基本需求，「迫切需要國際社會持續的援助」。

難民營仍有危機

事實上，孟加拉難民營中的羅興亞人有超過75%是婦女和兒童，他們面臨虐待、剝削和性暴力等高風險危機，而其中超過一半的難民年齡不到18歲，他們的教育、基礎建設和工作機會相當有限。

《聯合國難民署》指出，該援助計畫集結117個國際合作夥伴，其中近一半是孟加拉相關組織，旨在為約130多萬羅興亞難民提供食物、住所、醫療保健、飲用水、保護服務、教育和生計機會及技能發展。

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