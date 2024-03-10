教宗喊話烏克蘭！勇敢「舉白旗」、發現「被打敗」要有勇氣談判

路透報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭，儘管方濟各過去曾說過談判的必要，但據信這是他首度使用「舉白旗」或「被打敗」等來描述俄烏戰爭。

87歲方濟各受訪時被問及烏克蘭國內正在討論，如果無法贏得戰爭，是否應該投降；另一派則認為，投降會讓強國的侵略之舉變成理所當然。訪問教宗的人用了「舉白旗」這個字眼。

對此教宗回應，「我相信最堅強的是人是能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人」，「談判是代表勇氣的詞彙，當你發現自己被打敗了，發現事情進展不順利，你要有勇氣去談判」。

他說，人們可能會因為投降感到羞恥，但「他們會問，戰爭可能會造成多少人喪生？應該及時談判，找一個可以充當調解人的國家」，「以俄烏戰爭來說，現在很多國家都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判」。

另外談到以巴衝突時，方濟各還說，「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」這段訪談預定3月20日播出。