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奠基台灣研究！新智慧裝置防新冠、流感病毒 號稱成功率逾90％

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
6日發表的新智慧裝置「e4life」據說用電磁波，就能讓流感病毒及新冠病毒失去感染能力，號稱90%有效。美聯社
6日發表的新智慧裝置「e4life」據說用電磁波，就能讓流感病毒及新冠病毒失去感染能力，號稱90%有效。美聯社

一款標榜為「抗病毒新疆界」的智慧裝置「e4life」在6日發表，據說能用電磁波讓流感病毒及新冠病毒失去感染能力，成功率號稱超過90%，為預防病毒感染提供新的選項。

根據發自米蘭的新聞稿，「e4life」已在義大利取得專利。此裝置不用任何化學藥劑或過濾器，而是藉傳送電磁波，讓空中懸浮的氣溶膠（Aerosol）內含的病毒載量失去活性。

這款智慧裝置以「e4shield」技術為基礎，讓病毒受制於精確的電磁振盪磁場，進而將病毒外殼震得破裂，使病毒完全失去活性，也就不再具有感染力。

報導指出，這種效果是用比普通WiFi裝置或手機強度還低的電磁波產生，對人體和動物無害。

「e4shield」技術脫胎自新冠肺炎疫情蔓延期間，由電子防禦系統領導廠商ELT集團的一位研究員提出，他探索運用電磁場消滅病毒活性。這名研究員採用台灣科學家在科學期刊「自然」發表的研究作為出發點，然後開始測試不同的電磁波頻率，起初針對新冠病毒，然後擴及其他冠狀病毒。

e4life執行長Vincenzo Pompa解釋：「從電力角度來看，病毒類似電池，內含一個正電荷，表面外殼上有個負電荷。獨特的e4shield技術讓病毒受制於精確的電磁振盪磁場，與外殼產生共振，直到破裂。這讓病毒完全去活性化，所以不再有感染力。」

「e4life」是由ELT集團和地產開發商Lendlease的合資計畫推出，據說已證明消滅病毒活性的效力超過90%，且幾乎立即見效。目前證實對新冠肺炎病毒（包括變種）以及季節性流感病毒有效。

新冠肺炎 流感病毒 義大利

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