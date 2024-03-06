影／烏軍慘痛損失、俄軍罕見反砲兵勝利！美援海馬士在烏東首見被毀

俄羅斯官媒RT與「富比世」網站作者艾克（David Axe）5日報導，俄羅斯軍隊經過兩年努力，終於在烏東摧毀了一輛美國援助烏克蘭的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。有網友在社群媒體「紙飛機」表示，這是第一個海馬士系統被毀的清楚影像。

根據RT的說法與網上流傳的偵查無人機拍攝影像，這輛海馬士發射器據報在距離前線40多公里處，也就是烏克蘭頓內次克州多布羅皮利亞（Dobropolye）鎮附近遭到擊毀。

從影片可見，俄方在一片林地邊緣發現了該輛海馬士發射器與另外兩輛烏軍載具，顯然正在準備開火。不明飛彈隨後就擊中了該區域，引發庫存彈藥爆炸跟飛彈的不受控發射，並且引發多起火災，接著將發射器本身完全摧毀。

推特/X連結：https://twitter.com/FunkerActual/status/1765062402062598542

目前尚不清楚烏軍軍人是否死亡或受傷，也還沒有明確訊息指出俄軍究竟出動了何種武器。RT宣稱是俄軍龍捲風-S（Tornado-S）多管火箭發射系統發射的導引彈藥，艾克則認為可能是陸射極音速伊斯坎德爾（Iskander）飛彈。

此外，艾克還指出，該輛海馬士發射器為什麼大白天在開闊區域空轉，原因不明。烏軍唯一的海馬士部隊、第27火箭砲兵旅通常在黎明或傍晚作戰，不執行發射任務的發射器也保持移動或處於掩蔽處。

艾克也寫道，無論如何，此事對烏軍是個慘痛損失，對俄軍則是罕見的反砲兵勝利。他指出，俄軍之前基本上未能反制美製海馬士系統，但結合了遠程偵查無人機與快速動作的伊斯坎德爾發射器，看起來終於擊敗了烏軍的海馬士部隊。