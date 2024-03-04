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俄烏戰況仍膠著 烏克蘭漸露疲態

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄烏戰爭隨著俄羅斯仍不願屈服，烏克蘭的軍援短缺，戰況似乎朝向俄羅斯有利的方向前進。（Wikimedia Commons）
俄烏戰爭隨著俄羅斯仍不願屈服，烏克蘭的軍援短缺，戰況似乎朝向俄羅斯有利的方向前進。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

面對俄羅斯入侵，烏克蘭已經撐了2年，但近來總統澤倫斯基頻頻在國際上催促西方軍援，顯示戰況恐倒向俄羅斯？澤倫斯基近日表示，烏克蘭需要更多防空系統，因應俄羅斯的無人機與砲兵攻擊。俄羅斯近日在烏東與烏南敖德薩城發動轟炸，讓缺少補給的烏克蘭軍隊開始撤退。

防空武器短缺

根據《衛報》報導，澤倫斯基近日表示，俄羅斯持續襲擊烏克蘭平民，2日的攻勢是集中在烏南大城敖德薩，另外還有南部的卡爾可夫、赫爾松與扎波羅熱區域也有零星的空襲，造成約11人死亡、敖德薩則另有10人失蹤。

WION》提到，由於主要援助烏克蘭的美國，軍援仍在眾議院卡關，讓澤倫斯基非常焦急，近日他頻頻出訪沙烏地與南歐國家，分別希望沙烏地透過其石油影響力調停雙方，還有與南歐國家聯合生產基本軍火，如槍械、彈藥與輕型武器。他也曾出席西方相當重要的慕尼黑安全會議，喊話西方繼續支持烏克蘭。

普丁威脅祭核彈

美國之音》提到，荷蘭首相呂特近日則與澤倫斯基簽訂協議，今年將提供22億美元的援助，但烏克蘭在2月僅收到歐盟答應每個月100萬枚砲彈援助的3分之1，國內已經有超過2萬棟建築因戰爭遭到摧毀，但烏軍近日開始因補給不足，撤出東部戰略要地阿瓦迪夫卡，是俄羅斯進4個月來最大的戰果。

據《NPR》報導，俄羅斯總統普丁近日於國情咨文演說中警告，若西方擴大對俄烏戰爭的干涉，恐怕會有引起核戰的風險，他表示俄羅斯經濟可以繼續抵抗西方制裁。俄羅斯很早就在白俄羅斯部署戰略性核武，而美國近日也遭外界揭露，考慮在英國的空軍基地部署核武，都讓外界擔心爆發核戰的機率逐漸提高。

難徹底打垮俄羅斯

西方國家近日對在烏克蘭部署地面部隊也有意見分歧，近日法國總統馬克宏指出，西方不應排除在烏克蘭部署北約地面部隊的可能性，但美國目前已拒絕此項提議。不過近來隨著匈牙利批准瑞典加入北約，北約在北歐的勢力也逐漸擴大。

俄羅斯將於3月舉行大選，雖然近日反對派重要領袖納瓦尼於西伯利亞監獄過世，《歐洲新聞網》提到，納瓦尼的靈柩回到莫斯科時，受到大量民眾哀悼，但普丁3月當選總統的機會仍相當高，國內輿論對戰爭的反彈仍無法對其統治地位產生威脅。

俄軍18萬死 烏3.1萬

英國廣播公司》提到，烏克蘭近日主動公布約有3.1萬名烏軍陣亡，美方估計則有12萬人受傷、俄軍則有18萬人死亡，但相關數字各方估計並不一致，英國國防部則估計俄軍死傷合計約35萬人。聯合國則估計約有10582名平民死亡、19875人受傷，烏克蘭4379萬人口裡有超過1400萬人變成難民。


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