俄烏戰況仍膠著 烏克蘭漸露疲態

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議上的「餐桌菜單論」引起熱議，遭中國官媒批評是赤裸裸的零和博弈思維，但這番話背後反映出的是當今國際體系的三大現實。 看點2：為抗議政府以因應超高齡社會之名推動醫學院擴招政策，韓國上萬名醫師集體請辭罷工，醫療危機迫在眉睫。韓國醫病比低於已開發國家平均，為什麼醫生仍反對增加名額？ 看點3：法國總統馬克宏一席「不排除向烏克蘭派兵」，震驚美國及北約成員國，紛紛表態無意部署軍隊到烏克蘭，避免與俄羅斯直接軍事對抗。馬克宏為何突然拋出派兵構想？而他所面臨的最大挑戰又是什麼？

2024-03-04 05:00