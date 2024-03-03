世貿部長會議 重大改革仍無共識

為期六天的世貿組織（ＷＴＯ）第十三屆部長會議（ＭＣ１３）二日閉幕，但針對全球貿易若干重大改革仍陷僵局，一百多個成員未能達成共識。法新社一日報導認為，此一結果令人懷疑該多邊貿易機構的有效性，並凸顯在地緣政治緊張與威脅全球商業的經濟逆風下，各成員間存在明顯分歧。

本屆會議在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開。最終同意將針對電子商務關稅的暫停令，暫時延長兩年。自ＷＴＯ成員一九九八年首次同意不對數位產品的電子傳輸課徵關稅以來，這項禁令即定期展延。

但在會前備受關注的農漁業部分均未達成協議。路透引述部分與會代表報導，這次會議是國家利益壓倒集體責任。印度及南非等幾國雖一度反對又再予以延長，但在阿聯呼籲下態度最後軟化。印度商業與工業部部長戈雅說，大會主席、阿聯對外貿易國務部長澤尤迪是他好友，因此出於尊重才同意延期。

會中雖也提出新漁業協議草案，但印度因國內農民抗議，以及五月國會下議院大選在即，堅決主張制定旨在維護糧食安全的公共存糧儲備永久規則，以取代ＷＴＯ目前的臨時措施。

與會成員亦試圖就ＷＴＯ一項旨在限制各經濟體政府給予補貼的國際協議第二部分達成協議，但仍未果。批評人士認為，該部分會變相助長工業漁船船隊掏空全球海洋。而該協議第一部分已於前年達成，待夠多經濟體完成國內批准程序就可生效。

在爭端解決機制上，各成員同意致力今年持續協商，以嘗試解決該機制陷入僵局引發的危機。在美國反對下，ＷＴＯ最高常設上訴機構已停擺四年之久，懸而未決的貿易爭端堆積如山，ＷＴＯ訂定的規則也無法執行。