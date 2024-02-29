ESG全新解讀：能源、安全、地緣政治

泛歐交易所執行長布伊納（Stephane Boujnah）說，在全球緊張局勢惡化之際，各國政府亟欲提高軍備支出，正賦予ESG全新的涵義，即能源（Energy）、安全（Security）、地緣政治（Geopolitical）。

彭博資訊報導，隨抗暖化意識抬頭，原意為「環境、社會與公司治理」縮寫的ESG，過去十年蔚為潮流。然而，在俄烏戰爭爆發後，歐盟力圖分散對俄國天然氣的依賴，彰顯其他投資領域的必要性。

布伊納在法蘭克福歐洲期貨交易所衍生商品論壇上表示，從原版的ESG轉變到新版的ESG，「在我們談話的同時正在發生」。他說，歐盟領袖對這類支出的思維，出現「根本性」的轉變。

布伊納的發言，呼應前義大利總理德拉基近來的看法。德拉基說，歐洲為了趕上世界秩序的重大變化，必須設法為大規模的相關支出融資。其中一項主張是，歐盟成員國複製對抗新冠疫情的模式，共同為優先事項提供資金。

愛沙尼亞總理卡拉斯近期說，歐盟應擬定發行1,000億歐元（1,078億美元）債券的計畫，以支持歐洲的國防產業。法國總統馬克宏也表態支持。