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絕不能讓俄羅斯贏！馬克宏硬起來：不排除向烏克蘭出兵

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國總統馬克宏26日呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並警告，莫斯科最近幾周的行動表明俄國可能在未來幾年內攻擊北約國家。歐新社
法國總統馬克宏26日呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並警告，莫斯科最近幾周的行動表明俄國可能在未來幾年內攻擊北約國家。歐新社

法國總統馬克宏26日呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並警告，莫斯科最近幾周的行動表明俄國可能在未來幾年內攻擊北約國家。

馬克宏26日在總統府主持了一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議，他表示，將採取一切必要措施，讓俄羅斯無法贏得這場戰爭。他說，「俄羅斯絕不能贏得這場戰爭。特別是最近幾個月，我們看到俄羅斯變得更強硬。」

當被記者問及是否選擇向烏克蘭派遣西方軍隊時，馬克宏表示，會議已討論過此事，雖然對於正式派遣部隊到烏國沒有達成共識，但就選擇而言，不能排除任何可能性。

馬克宏也透露，歐洲各國領導人已經同意成立一個國家「聯盟」，討論向烏克蘭提供遠程飛彈和炸彈。

與會者包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（ Andrzej Duda）以及波羅的海國家領導人等。

馬克宏並在會中提出，有情報顯示，俄羅斯正在準備新的襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基在簡短的視訊演講中表示，「我們已經共同拯救了數百萬人的生命，我們必須共同確保普亭不能摧毀我們所取得的成就，也不能讓他的侵略行動擴大到其他國家。」

澤倫斯基並談到這場會議面臨的核心問題之一，即西方無法履行其承諾提供所須的彈藥數量，稱「歐盟向我們承諾的100萬枚砲彈中，實際交付的不是50%，而是只有30%。」

俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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