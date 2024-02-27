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影╱德運輸機禁中國人參觀挨批歧視！空中巴士急滅火：向所有人開放

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國網友指控，日前想在星國航空展登上一架德國空軍運輸機A400M，結果遭拒。非當事飛機。法新社
中國網友指控，日前想在星國航空展登上一架德國空軍運輸機A400M，結果遭拒。非當事飛機。法新社

新加坡航空展2月20日至25日舉行，但卻傳出種族歧視風波。有中國民眾想登上一架德國空軍運輸機卻遭到拒絕，引發中國網友撻伐聲浪，製造商空中巴士隨後發表聲明滅火，稱已改進參觀流程確保開放，對此事件表達遺憾。

BBC報導，一名中國部落客於上周末拍攝到的影片在網路上瘋傳，當時他試圖進入德軍A400M運輸機參觀，結果被一名配戴空巴證件的女子詢問國籍，稱「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」，說「這是德國的規則，這是軍事限制」。

也有其他中國網友稱，自己也不被允許登機，甚至稱德國軍人曾對他發起肢體攻擊，另一網友則說拍下了空巴工作人員在鏡頭前趕人的畫面，已向航展組織提出正式投訴，指控「歧視中國人民」。

微博評論指出，中國遊客被允許參觀其他國家的軍機，並痛斥空中巴士和德國軍方。

對此，德國駐新加坡大使館一名代表稱，因為空巴「負責飛機的安全和入口管理」，未直接回應德國軍事人員遭控的問題。

空中巴士25日則在官方微博發文表示，已及時改進參觀流程，確保該架飛機向所有到場觀眾開放，對「造成的任何不便」表示歉意。

空中巴士聲稱，A400M運輸機是最先進的軍用運輸機，能在戰場上未整備的一小段跑道上起降，也能用來載運大型設備，還能用做空中加油機。此事件發生之際，歐洲愈來愈擔心中國取得西方軍事技術。

德國 空中巴士

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