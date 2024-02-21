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威廉王子疾呼盡快結束以巴衝突 以色列政府回應重提2大前提

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國王儲威廉王子造訪英國紅十字會表示以巴衝突造成嚴重傷亡，疾呼「盡快結束戰爭」，以色列政府回應除非人質悉數獲釋且哈瑪斯瓦解，否則戰爭無法畫下句點。法新設
英國王儲威廉王子造訪英國紅十字會表示以巴衝突造成嚴重傷亡，疾呼「盡快結束戰爭」，以色列政府回應除非人質悉數獲釋且哈瑪斯瓦解，否則戰爭無法畫下句點。法新設

英國廣播公司（BBC）報導，英國王儲威廉王子造訪英國紅十字會表示以巴衝突造成嚴重傷亡，疾呼「盡快結束戰爭」，以色列政府回應除非人質悉數獲釋且哈瑪斯瓦解，否則戰爭無法畫下句點。

威廉首先聽取英國紅十字會對中東地區的人道援助，更即時連線第一線人員了解該會在加薩的第一手工作成果。

風險危機資深經理杭特向威廉談到，缺乏醫療用品或燃料，醫院恐怕淪為「墓地」，加上「大批飢餓的暴徒」四處搶劫，人道物資的發放變得十分困難。

英國紅十字會執行長則說，「隨著當地人道情況持續惡化，付出代價的是平民」。

威廉認為「太多人在戰爭中送命」，此刻「迫切需要增加對加薩的人道支援」並讓人質獲釋。他還說「身為人父深有感觸」，「有時候只有在面對大規模人類苦難時，我們才會意識到永久和平的重要性」。

對此以色列政府也予以回應，府方發言人李威（Eylon Levy）表示，「以色列當然希望看到戰爭盡快結束，只要134名人質獲釋，只要威脅重演10月7日暴行的哈瑪斯被剿滅，這一切都將實現。」

戰爭 紅十字會 英國

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