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和哈馬斯開戰的代價 以色列上季GDP萎縮近20%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列民眾不滿政府在哈瑪斯衝突的處置而走上特拉維夫街頭，要求總理內唐亞胡下台，提前舉行大選。路透
以色列民眾不滿政府在哈瑪斯衝突的處置而走上特拉維夫街頭，要求總理內唐亞胡下台，提前舉行大選。路透

以色列為了興兵哈瑪斯，去年第4季經濟遭逢極其嚴重的衰退，反映百業癱瘓，民眾撤離家園，還有數十萬預備役軍人受召投入戰場。

周一公布初步數據顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）對上季年率萎縮19.4%，出乎彭博調查所有分析師所料，分析師預測中值為下降10.5%。

高盛集團經濟學家Tadas Gedminas和Kevin Daly發布報告中指出，這數據凸顯以色列經濟遭受衝突影響之劇，特別是民間活動。

全年而言，以色列去年GDP仍成長2%，符合以色列央行的預測。以色列央行也預測2024年經濟成長率為2%，而以色列財政部的預測為1.6%。

這項數據是以色列在10月7日遭到哈瑪斯襲擊後，首度統計雙方開戰對經濟所造成的破壞程度。除了徵召預備役軍人，導致約8%的勞動力流失外，也實施等同新冠疫情期間的限制措施，造成製造業頓時崩潰，消費受挫，學校、辦公室和建築工地一度停課停工。

以哈戰爭也對巴勒斯坦地區的經濟造成更嚴重的衝擊，在加薩地區也演變為人道危機。國際貨幣基金（IMF）指出，加薩第4季經濟活動幾乎完全崩潰，估計2023年加薩地區和西岸GDP總值重摔6%。

以色列 軍人

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