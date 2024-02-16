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以色列擬攻拉法！埃及在邊境築起圍牆 防範大批難民湧入

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳埃及正在加薩邊境附近的西奈沙漠築起圍牆，以防範大批難民湧入。路透
傳埃及正在加薩邊境附近的西奈沙漠築起圍牆，以防範大批難民湧入。路透

華爾街日報報導，埃及官員和安全分析師指出，埃及當局擔心以色列進一步向加薩南部推進的軍事行動會引發難民潮，因此正在邊境附近的西奈沙漠（Sinai Desert）修建一個占地8平方英里（約20平方公里）、可容納10萬人的營地。

幾周來，埃及一直在努力加強邊境沿線的安全，部署士兵和裝甲車並加固圍牆，以阻止巴勒斯坦人進入。如果大批加薩人真的設法進入，那這個巨大的新營地就是應急計畫的一部分。

埃及官員說，該營地可容納10萬多人。營地被混凝土牆包圍，遠離任何埃及定居點。消息人士說，大量尚未組裝的帳篷已運抵該營地。

以色列總理內唐亞胡說，他的軍隊需要在埃及邊境的巴勒斯坦城市拉法與哈瑪斯作戰，埃及官員認為以色列可能在幾周內發動大規模進攻。

埃及官員說，如果巴勒斯坦人大規模逃離加薩，埃及將設法把難民人數限制在遠低於該地區承受能力的範圍內，理想情況下大約為5萬至6萬人。

埃及北西奈地區省長15日否認最初有關可能為巴勒斯坦人建造難民營的報導，稱該地區的活動是埃及過去在該地區打擊伊斯蘭國極端分子的軍事行動中清點被毀房屋工作的一部分。

埃及 巴勒斯坦 難民

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