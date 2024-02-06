快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

Snap宣布削減10%員工 科技業裁員潮恐延燒

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導

社群平台Snapchat母公司Snap Inc今天宣布，將裁掉約10%的員工，約528人。這顯示了，隨著企業面臨經濟不穩定的衝擊，科技業去年裁員潮恐將持續延燒。

綜合法新社和路透社報導，Snap在公布去年第4季營收的前一天宣布，將裁掉「大約」10%的全球員工。

Snap表示：「為了將我們的事業置於最佳位置來執行最優先的事項，並確保有能力隨著時間逐步投資以支持公司成長，我們做出了重新調整團隊結構的困難決定。」

Snap指出，去年11月初，公司約有5300名員工。

在這波裁員之前，Snap曾於2022年大砍20%員工。

長期以來，Snap面臨將旗下Snapchat在年輕族群的使用熱度轉為營收持續成長的困難，也很難與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等對手競爭。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，這波裁員顯示Snap的經營狀況不妙。

一名知情人士透露，Snap這波裁員中，遠端工作者受到的影響最大，公司一年前就開始催促員工每週要進辦公室4天。

在此之前，亞馬遜公司（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet等科技及媒體企業也在1月宣布裁員。

根據追蹤網站Layoffs.fyi的數據，今年以來，已有122家科技公司近3萬2000名員工遭裁員。

人力資源公司Challenger, Gray and Christmas發布的報告顯示，去年科技業共裁掉16萬8032個工作機會，居各行業之冠，其中包括微軟（Microsoft）的1萬多名員工。

社群

延伸閱讀

他台積電待7年擔心被裁員「想轉當公務員」 過來人苦勸：別想不開

AI帶動轉型 科技業今年至今又再裁掉3.2萬人

泰勒絲光芒照不亮音樂界 產業一片愁雲慘霧

本月來大砍2.5萬人 美科技業爆「抄襲式裁員」

相關新聞

友邦瓜地馬拉考慮和中國發展正式貿易關係 總統：中國力量不容忽視

路透報導，台灣中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪透露，正在考...

日本將修外國實習生計畫 一年起可換雇主

日本將改革外國實習生計畫，被雇為訓練人員的實習生，為同一雇主工作一到兩年後，可以轉換雇主。現行制度則是必須滿三年才能換工...

18億人遇缺水危機 科技讓空氣成水源

新興科技從空氣中汲取水分，成為乾旱救星！隨著氣候變遷加劇，聯合國估計2025年全球將有18億人陷入極端缺水的狀況，開發新的水資迫在眉睫。有學者就發明出能夠從空氣中汲水的太陽能板，且該裝置在溼度相當低的

損失近15億元！瑞典知名醫學院冷凍庫突壞掉 30年研究全毀

世界著名醫學大學之一的瑞典卡羅琳斯卡學院（Karolinska Institutet）5日表示，由於去年耶單假期期間冷凍...

俄羅斯避制裁取得工具機 立陶宛總理：正與台灣溝通

台灣和外國媒體報導，去年1月起，台灣對工具機輸往俄羅斯實施管制，但仍有台製工具機透過土耳其、中國等第三地銷入俄國，包含軍...

新年禮物！南韓將公布特別特赦 預估45萬人受惠

韓聯社報導，農曆新年將近之際，南韓總統尹錫悅今天表示，逾45萬人將獲得新春「特別赦免」，包括5名重要經濟人士和7名政客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。