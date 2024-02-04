國防部門成經濟增長引擎！與俄羅斯軍火交易 增加北韓國庫收入

北韓，這個世界上最孤立的國家，今年有望實現自疫情爆發以來的首次經濟增長。向俄羅斯運送武器，維持其對烏克蘭的入侵戰爭，增加了北韓的國庫收入。

據南韓國家情報院（National Intelligence Service）稱，自去年8月以來，北韓已向俄羅斯提供了10批武器，總計約一百萬枚炮彈。其他報導援引美國衛星圖像稱，平壤還向俄羅斯軍方交付了彈道導彈。

北韓和俄羅斯均否認進行了武器交付。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普亭之間達成的秘密協議，可能進一步提振北韓高度集中的中央計劃經濟。南韓中央銀行稱，北韓經在2022年的總產值僅為245億美元（226億歐元）。

與俄羅斯交易可能抵消新冠疫情以及制裁的影響

新冠疫情封鎖重創了本已乏力的北韓經濟，使其在2020年萎縮了4.5％；2016年，針對北韓核計劃實施的國際制裁也損害了其主要出口 - 向中國出口煤炭。北韓60％的人口生活在貧困線以下，這兩場危機加劇了該國的嚴重困境。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）歐洲國家風險主管巴蘇（Anwita Basu）告訴德國之聲：「過去五年北韓經濟一直在下滑。因此，與俄羅斯的武器交易將有助於其在2024年恢復經濟正增長，漲幅約為1％」。

巴蘇表示，她的預測只是一個猜測，因為平壤不公布經濟數據。大部分統計數據來自南韓央行以及北韓的貿易伙伴。

據北京方面稱，去年，北韓與中國的貿易額恢復至疫情前的23億美元水平，而在制裁實施後的2016年至2018年期間，北韓與中國的貿易額大幅下降。中國是北韓迄今為止最大的貿易伙伴。

巴蘇說，對平壤來說，向俄羅斯提供軍火是一筆巨額交易，並表示這顯然是俄羅斯的絕望之舉，俄羅斯入侵鄰國的決定使其在全球範圍內越來越被孤立。

英國皇家聯合研究所（RUSI）去年10月發表的一份報告稱，北韓決定向俄羅斯提供軍火「凸顯了北韓對國際安全構成的嚴重威脅」。該報告警告稱，這筆交易將對「烏克蘭戰爭和東亞安全動態產生深遠影響」。

國防部門是北韓經濟增長的引擎

北韓的國防部門是該國最大的雇主之一，估計在2600萬人口中擁有兩百萬雇員。該部門與農業一起為經濟做出了重大貢獻。

北韓最初只是為自己的軍隊提供武器和彈藥，如今又有了一些關鍵的海外客戶，主要包括前蘇聯國家以及位於撒哈拉以南的非洲國家。大多數零部件則是從其他同樣受到嚴厲制裁的國家進口的，包括中國和伊朗。

巴蘇說：「很長一段時間以來，北韓一直想要兩樣東西：一是作為一個國家的合法性，它沒有，因為朝鮮戰爭（1950-3）尚未結束；二是擁有可持續的國防部門和軍隊，有能力捍衛其主權」。她補充道，與俄羅斯的交易有助於這二者的加強。

盡管國防部門至關重要，巴蘇對北韓普通民眾能否從與俄羅斯進行的武器交易中受益持懷疑態度。多年來，該國一直嚴重依賴外國援助來養活本國人口，許多民眾患營養不良或受其他健康問題的折磨。

「他們（普通人民）很可能不會得到太多好處，因為北韓仍然是一個腐敗叢生的專制國家」，巴蘇說，「與此同時，流入國防部門的額外收入將提高北韓的外部融資能力，因此獲得食物和技術進口可能會變得更容易」。

根據彭博新聞社本周報導，北韓預計將從向俄羅斯銷售的炮彈中獲利至少10億美元，而俄羅斯訂購的彈道導彈通常價格為數百萬美元。

巴蘇對這筆交易有多少是現金交易或者作為易貨安排的一部分（交換俄羅斯先進軍事能力和經濟援助）表示質疑。

軍火交易可能導致更緊密的聯盟

來自惠譽解決方案的經濟學家還指出，北韓與俄羅斯一樣，以先進的網絡攻擊能力聞名，該國培養了數千名黑客。

「因此，這可能是未來雙方進一步合作的另一個領域」。巴蘇說道。

北韓國家通訊社朝中社（KCNA）上周報導，普亭「表達了在不久的將來訪問北韓的意願」，這表明兩國都在尋求關系的進一步加強。這將是他二十多年來首次訪問平壤。普亭和金正恩於去年9月在俄羅斯遠東地區舉行了雙邊會談。

然而，如果烏克蘭戰爭在今年找到外交解決方案，或者中國，作為平壤的主要盟友，削弱對北韓和俄羅斯的支持，那麼這些軍火交易帶來的經濟利益可能是短暫的。

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